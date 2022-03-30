بـعد تسريب فيديو بـ "الخطأ".. نجلاء عبدالعزيز تبرر ظهورها دون حجاب

عادت مشهورة مواقع التواصل الاجتماعي السعودية نجلاء عبدالعزيز لإثارة الجدل مرة أخرى، بمقاطع تشدد ،كعادتها، على أنها ”تسربت دون علمها“.

وكان مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي تظهر فيه نجلاء في إحدى الدول الأجنبية بوجهها دون حجاب، لتقوم عبر حسابها في ”سناب شات“ بتبرير موقفها بأن المقطع سرب من قبل حساب وهمي، مناشدة الجميع عدم تداوله.

وكتبت في إحدى التغريدات ”أمي وأختي وكل اللي حولي انهاروا بعد انتشار الصور خاصة أمي لأنها محافظة جدّا.. ساعدوني بحذف كل شيء، لأن الانتشار يخوف“.

ورغم تشديد نجلاء على أن الفيديو انتشر بالخطأ، إلا أن متابعين شككوا بها، واتهموها بتعمد ذلك، خاصة أن هذه ليست المرة الأولى التي تخرج فيها مقاطع وصور لنجلاء، وتقول إنها كانت عن طريق الخطأ.

وخرجت المشهورة السعودية في حسابها في ”سناب شات“ لتبرر تسريب الفيديو بأنها ”غالبا ما تراودها رغبة في نشر صور أو مقاطع لها ثم الخروج والادعاء لمتابعيها أنها كانت عن طريق الخطأ، بهدف إثارة الجدل“، مضيفة أنه ”في كل مرة تراودها هذه الرغبة تتراجع عن ذلك وتحاسب نفسها“.

وأوضحت نجلاء عبدالعزيز أن ”مراودة نفسها دائما لنشر صورتها والادعاء أنها بالخطأ، تحققت هذه المرة بالفعل، ولكن دون قصد منها“.

وتدعي نجلاء عبدالعزيز باستمرار أنها محجبة، إلا أن الصور المسربة فندت أكثر من مرة ذلك، وتبرر عدم رغبتها في كشف هويتها بأنها من ”عائلة محافظة“.

وقبل أيام، تعرضت نجلاء عبدالعزيز لحملة سخرية، إذ وصفها متابعون بـ“الشحاذة“ بعد تسريب مقطع فيديو لها وهي تتوسل المشهور الكويتي فهد العرادي في معرض العطور في الرياض، بأن يقوم بمدحها في حساباته.

وفي يونيو/ حزيران من العام الماضي، طالبت المشهورة السعودية عبر حسابها في ”سناب شات“، متابعيها، بمساعدتها في حذف صور شخصية لها، مؤكدة أنها انتشرت على مواقع التواصل دون إذن منها.

وقالت آنذاك، إن ”صورا خاصة لها كانت أرسلتها منذ سنوات لأشخاص وثقت بهم، لكنهم قاموا بتسريب تلك الصور، لتنتشر في كل مكان“ عبر منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت في تبرير مشابه لتسريب مقطع الفيديو أن ”عائلتها وخاصة والدتها، من وسط محافظ، وأن خشيتها على والدتها تحديدًا، دفعتها لطلب المساعدة من متابعيها، لمساعدتها في حذف جميع تلك الصور“.

يذكر أن رواد مواقع التواصل الاجتماعي دائما ما يوجهون اتهامات لمشاهير بتعمد إثارتهم الجدل، وذلك للحفاظ على نسب مرتفعة من التفاعل في حساباتهم الشخصية.