عمرو واكد يتعرض لهجوم بسبب تعليقه على خسارة مصر أمام السنغال

تعرض الفنان المصري المقيم بالخارج عمرو واكد لهجوم من متابعيه عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب تعليقه على خسارة منتخب مصر لكرة القدم من منتخب السنغال في المباراة التي أقيمت مساء الثلاثاء، في تصفيات الصعود لكأس العالم.

وعلق واكد على خسارة منتخب مصر من خلال تغريدة كتبها عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“ قائلا: ”عندي مشكلة في فهم الناس اللي نفسها مصر تكسب ماتش كورة وهي خسرانة ماتش الحياة الكريمة“.

وتابع: ”مش المفروض نكسب ماتش الحياة الكريمة الأول عشان مكسب ماتش الكورة يبقى له قيمة ومعنى حقيقي؟ في هذه اللحظة لا قيمة لمكسب ماتش كورة أو بطولة الصراحة، الكورة النهاردة بقيت أفيونة بتلهيك عن سلب حقوقك“.

واعتبر متابعو ”واكد“ عبر تويتر أن هذا التعليق لا يليق، فمهما كانت خصومته مع النظام المصري لا يصح أن يهاجم منتخب بلاده.

عندي مشكلة في فهم الناس اللي نفسها مصر تكسب ماتش كورة وهي خسرانة ماتش الحياة الكريمة. مش المفروض نكسب ماتش الحياة الكريمة الأول عشان مكسب ماتش الكورة يبقى له قيمة ومعنى حقيقي؟ في هذه اللحظة لا قيمة لمكسب ماتش كورة أو بطولة الصراحة.

الكورة النهاردة بقيت أفيونة بتلهيك عن سلب حقوقك. — Amr Waked (@amrwaked) March 29, 2022

ولم يصمت عمرو واكد على هذا الهجوم، بل كتب تغريدة أخرى رد فيها على مهاجميه قائلا: ”يا رب ما نكسب أي ماتش كورة قبل ما نفوق من الذل والمهانة والظلم اللي الناس عايشة فيه، يلا هجوم تاني يا أتفه خلق الله“.

يا رب ما نكسب اي ماتش كورة قبل ما نفوق من الذل والمهانة والظلم اللي الناس عايشة فيه.

يلا هجوم تاني يا أتفه خلق الله. — Amr Waked (@amrwaked) March 29, 2022

وكان القضاء المصري، قد أيد مؤخرا، قرارًا بشطب الفنانيْن عمرو واكد، وخالد أبو النجا، من نقابة الممثلين.

حيث قضت محكمة القضاء الإداري المصري، برئاسة المستشار فتحي إبراهيم توفيق، برفض الطعن المقدم من الفنانيْن على قرار شطبهما من نقابة المهن التمثيلية في الدعوى رقم 52538، والتي رفعتها نقابة المهن التمثيلية المصرية برئاسة الفنان أشرف زكي، والتي طالبت فيها بشطب عمرو واكد وخالد أبو النجا، من نقابة الممثلين نهائيا.

وعُلل قرار النقابة آنذاك، ”بسبب توقف الفنانيْن عن العمل بالتمثيل داخل مصر، وهذا ما يخالف نصًا للمادة 6 من القانون رقم 35 لسنة 1978 بند 6 الخاص بنقابة المهن التمثيلية“.

وتشترط المادة بحسب قرار النقابة ”فيمن يقيد عضوًا عاملًا بكل نقابة من النقابات أن يكون مشتغلًا بالمسرح أو السينما أو الموسيقى، وفقًا لما نصت عليه في المادة 2 من ذات القانون“.

يشار إلى أن الفنان عمرو واكد يتخذ موقفا معارضا للنظام المصري، ويعتبر ما حدث في مصر في 30 يونيو 2013 انقلابا عسكريا على الرئيس المصري السابق محمد مرسي.