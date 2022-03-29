تامر حبيب عن تقبيله للفنانات: ليس معصية

ردَّ السيناريست المصري تامر حبيب لأول مرة على الانتقادات التي تطوله دائمًا بسبب تقبيله للفنانات، موضحًا أنه أمر طبيعي.

وأوضح تامر حبيب خلال حلقته ببرنامج ”بودكاست بالبجامة“ الذي يقدمه الإعلامي شريف نور الدين، أنه دائمًا في مرمى انتقادات الجمهور بسبب قبلات الفنانات، مشيرًا إلى أنه لم يسلم من هذه الانتقادات حتى في عزاء والدته، حيث إن الجمهور قال إنه يقبّل الفنانات حتى في عزاء والدته، ويجهر بالمعصية، والتقبيل ليس معصية، مضيفًا: ”لما حد بيبوس صاحبه أو يحضنه ويواسيه، دي تبقى معصية؟“.

وأضاف أنه يسمي هذه الانتقادات بـ ”لعنة السوشيال ميديا“، مضيفًا: ”ليه بيقولو إني ببوس الفنانات بس، ما كان فيه رجالة بيبوسوني، وخالاتي وعماتي، كمان كانوا بيبوسوني“.

وتابع: ”تعرضت للهجوم بسبب ظهوري في فيديو وأنا أرقص في عيد ميلاد لصديقتي على مركب في دبي، فمن الطبيعي أن أرتدي المايوه، ولما بنزل صورة وأنا على البحر بتعرض للانتقادات، هم عايزين نلبس طرابيش مثلًا، طبيعي نلبس مايوهات، أيوه أنا لابس حلق إيه المشكلة؟ لأني عايز أكون نفسي“.

وأثار السيناريست المصري تامر حبيب الجدل مؤخرًا، بعدما ظهر في فيديو وهو يرقص وسط السيدات بطريقة اعتبرها الجمهور غير ملائمة لسنّه، على نغمات أغنية ”الغزالة رايقة“، في إحدى المناطق الساحلية في مصر مما وضعه في مرمى نيران الجمهور.

واعتاد السيناريست المصري على إثارة الجدل بعلاقته بالعديد من الفنانات، ودائمًا ما يظهر في صور معهن، مما يعرضه للانتقاد.

كما أثار ”حبيب“ الجدل مؤخرًا بدعمه للفيلم المثير للجدل ”أصحاب ولا أعز“، الذي تعرض لهجوم بسبب أفكاره الجريئة، وتناوله لقضية المثلية الجنسية.

وكتب ”حبيب“ منشورًا عبر حسابه على ”فيس بوك“ مدافعًا عن ”أصحاب ولا أعز“ وساخرًا من منتقديه: ”منى زكي تهنئ زملاءها المنحلين على فيلمهم المنحل، وتعبّر عن سعادتها بأنها اشتركت في هذا الانحلال، واستمتعت بتصويره، ومن موقعي هذا كشخص شديد الانحلال أهنئ كل المنحلين إللي قدام وورا الكاميرا على مجهودهم في انحلالهم، وبالذات منى زكي هذه المُنحلة الموهوبة، المجتهدة، الذكية، المخلصة، الدؤوبة“.

وأضاف ”حبيب“ في منشوره: ”لدي رأي منحل أحب أن أقوله، ألا وهو أن المنصة المنحلة العالمية الموجهة التي تعمل على نشر الانحلال في جميع أنحاء العالم تقدم حاجات غريبة في المجتمعات ليس لها أي وجود على أرض الواقع الطاهر العفيف الشريف، إللي مابيجرحش حد، وإللي ما بيدوسش على شرف حد“.

وواصل حبيب: ”هذا المجتمع الذي لا يفهم معنى الخيانة، والمثلية، والكذب، والزيف، والتواطؤ، وأقول إن المنصة -والعياذ بالله- المفروض يتوجهوا بجزيل الشكر والامتنان والتقدير المعنوي، والمادي، والأدبي، المنحل لمني زكي المنحلة، لأن حجم نجوميتها حقق للمنصة أعظم وأنجح خطة تسويقية لإنتاجاتهم العربية في كل أنحاء العالم العربي و الغربي“.

وتامر حبيب هو سيناريست مصري له العديد من الأعمال الفنية التي حققت نجاحًا كبيرًا، وكان آخرها مسلسل ”لعبة النسيان“ الذي قامت ببطولته الفنانة المصرية دينا الشربيني.