مي العيدان تستند لفتوى شرعية للسخرية من صوت الفنانة نوال الكويتية

انتقدت الإعلامية الكويتية مي العيدان صوت مواطنتها الفنانة نوال الكويتية، في أحدث حلقة من سلسلة هجومها المتواصل ضد الفنانة التي أحيت في الآونة الأخيرة عدة حفلات غنائية في الكويت والسعودية.

واستندت العيدان في نقدها للفنانة نوال الملقبة بـ ”قيثارة الخليج“ إلى فتوى وزارة الأوقاف التي تم الكشف عنها مؤخراً بشأن شروط وضوابط عمل المرأة، والتي أشارت إلى المجالات والضوابط المشروطة شرعاً لعمل المرأة خارج منزلها.

وبيَن أحد هذه الشروط التي تداولتها الصحف المحلية أنه ”لا يجوز أن يكون عمل المرأة في المعصية كاللهو والغناء أمام الرجال“، وهو ما دعمت فيه الإعلامية العيدان نقدها اللاذع للفنانة نوال.

ونشرت العيدان صورة الفنانة نوال مرفقة بشرط الإفتاء المتعلق بحظر عمل المرأة في الغناء، قائلةً: ”أول مرة اوافق الأوقاف.. أي والله خاصة اللي صوتهم اخترب“.

اول مره اوافق الاوقاف. . اي والله خاصه اللي صوتهم اخترب#نوال_الكويتيه pic.twitter.com/PXYbbgiboE — مي العيدان (@mayal3eidan) March 28, 2022

وشن بعض النشطاء هجوماً ضد العيدان بسبب تعليقها، مشيدين بذات الوقت بصوت الفنانة نوال التي تحظى بجماهيرية واسعة في الخليج والعالم العربي.

ولا يعتبر هذا الهجوم الأول من العيدان ضد الفنانة نوال، حيث سبق أن وجهت انتقاداتها لصوتها وإطلالتها وأعمالها الفنية.

وخلال الشهر الجاري، شنت العيدان هجومين ضد الفنانة نوال، كان أحدها بسبب إطلالتها في حفلها الذي أحيته في الـ 4 من الشهر الجاري، ضمن مهرجان ”فبراير الكويت 2022“ الذي انطلق مطلع الشهر الجاري تحت عنوان ”العودة“.

واستندت العيدان في انتقادها ذاك إلى الثوب الذي أطلت فيه الفنانة نوال بسبب كشفه عن كتفيها، حيث اعتبرت أنه ”غير مناسب لسنِها، كما أبدت استياءها من صوتها“.

أما الهجوم الثاني، كان على وقع ظهور الفنانة نوال مؤخراً في مقطع فيديو برفقة محمد الدعيع، حارس مرمى الهلال والمنتخب السعودي الأسبق، والذي أثار جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي؛ بسبب وضع الدعيع يده على كتف نوال.

وقالت العيدان تعليقاً على مقطع الفيديو: ”اشسالفتها يوم مطلعه اكتافها ويوم الدعيع حاضنها.. هذي الحاله شنو يسمونها لو سمحتوا“.

وأحيت الفنانة نوال الكويتية، في الـ 25 من الشهر الجاري، حفلًا غنائيًّا في ختام موسم الرياض في المملكة العربية السعودية، ونالت العديد من الإشادات من الجمهور.