بسبب ساز القحطاني.. تهديدات متبادلة بين نجوى العبدالله ونجود الفهد

تبادلت مشهورتا مواقع التواصل الاجتماعي في السعودية نجوى العبدالله ونجود الفهد الاتهامات والتهديدات، على خلفية محاولة إثبات كل منهما الصداقة التي كانت تجمعهما بمواطنتهما ساز القحطاني.

ولقيت أريج العمري المشهورة بـ“ساز القحطاني“ على مواقع التواصل مصرعها في الـ16 من مارس/ آذار من هذا الشهر في حادث مروري مروع.

ومنذ وفاة القحطاني، دأب العديد من المشاهير على نشر تفاصيل عن وفاتها وحياتها قبل الوفاة، فيما سارعت العديد من المشهورات على غرار العبدالله والفهد لإثبات صداقتهما كل من جهتها للقحطاني.

واستغلت نجوى حادثة ساز القحطاني للنيل من غريمتها نجود الفهد، إذ أكدت عبر حسابها في ”سناب شات“ أن ساز القحطاني طردت نجود الفهد من شقتها قبل وفاتها بنحو ما يقارب أسبوعين، بعد اكتشافها أن نجود كانت تسيء لها بين الناس.

وأضافت أنها سبق وحذرت ساز من نجود الفهد، متهمة نجود الفهد بأنها كانت تستغل ساز القحطاني من الناحية المالية.

وسارعت نجود الفهد للرد على نجوى العبدالله، لتؤكد أنها هي من كانت صديقة ساز القحطاني وليس نجوى.

وهاجمت الفهد، مواطنتها العبدالله، بألفاظ بذيئة ووصفتها بأنها ”حثالة المجتمع“، متهمة إياها بالبحث عن الشهرة باستغلال اسم ساز القحطاني واستغلال اسمها.

واتهمت نجود الفهد، نجوى العبدالله، بأنها أطلقت الشائعات عن تفاصيل وفاة ساز، على غرار أنها كانت برفقة شخص لحظة وفاتها وأنها احترقت، لافتة إلى أن كل ما روجته غير صحيح.

وشددت على أنها ”كانت الصديقة المقربة الوحيدة لساز“، مضيفة أن ”خلافات وقعت بين نجوى العبدالله وساز القحطاني وأن علاقتهما مقطوعة“.

كما شنت بالتزامن هجومها على صديقة نجوى، المشهورة ”مرام“، متوعدة الاثنتين باتخاذ إجراءات بحقهما، دون أن توضح طبيعة الإجراءات.

وقامت نجود بنشر محادثات وتسجيلات بدعوى إثبات صداقتها لـ ساز القحطاني لتكذيب نجوى، في الوقت الذي ردت فيه الأخيرة بمنشورات كذلك لتثبت صدق كلامها، متوعدة كذلك باتخاذ إجراءات بحق نجود لم توضح ماهيتها.

وألمحت نجوى العبدالله في حسابها في ”سناب شات“ أن ”نجود متغيبة عن منزل ذويها“، إذ نشرت تساؤلا جاء فيه ”وش عقوبة المتغيبة عن بيت أهلها بالقانون“.