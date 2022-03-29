صفعة ويل سميث تسلط الضوء على حقيقة مرض زوجته.. فما هو؟

أذهلت صفعة الممثل ويل سميث للممثل الكوميدي كريس روك في حفل توزيع جوائز الأوسكار، المشاهدين في جميع أنحاء العالم الذين لم يصدقوا ما شاهدوه على البث التلفزيوني المباشر.

و صُفع روك بسبب نكتة حول شعر جادا بينكيت سميث، زوجة ويل سميث، التي ظهرت حليقة الشعر، حيث قال روك ”لا يمكنني انتظار G.I. Jane 2“ وهو فيلم مثلت فيه ديمي مور دور فتاة تنضم إلى الجيش الأمريكي وتضطر لقص شعرها بالكامل.

الصفعة ألقت الضوء أكثر على حالة زوجة ويل سميث الصحية، وحقيقة المرض الذي تعاني منه وهو ”الثعلبة“.

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فجادا بينكيت سميث، وهي ممثلة أيضًا ، تعاني من تساقط الشعر، وكشفت علنًا عن تشخيصها في عام 2018.

ما هي الثعلبة؟

وفقًا لوزارة الصحة والخدمات الإنسانية الأمريكية، الثعلبة البقعية هي حالة تحدث عندما يهاجم الجهاز المناعي بصيلات الشعر ويسبب تساقط الشعر، وفق ما تداولته وسائل إعلام أمريكية.

وعادة ما تصيب الحالة الرأس والوجه.

يتساقط الشعر عادةً في بقع صغيرة مستديرة بحجم الربع تقريبًا، ولكن في بعض الحالات، يكون تساقط الشعر أكثر انتشارًا.

قالت وزارة الصحة الأمريكية إن معظم المصابين بالمرض يتمتعون بصحة جيدة وليس لديهم أعراض أخرى.

ما أسباب الثعلبة؟

في داء الثعلبة، يهاجم الجهاز المناعي عن طريق الخطأ بصيلات الشعر ، مما يسبب الالتهاب.

لا يفهم الباحثون تمامًا أسباب الهجوم المناعي على بصيلات الشعر، لكنهم يعتقدون أن العوامل الجينية والبيئية (غير الوراثية) تلعب دورًا.

أنواع داء الثعلبة

صنف خبراء الصحة حالة تساقط الشعر إلى ثلاثة أنواع:

في النوع الأكثر شيوعًا، يحدث تساقط الشعر في بقعة واحدة أو أكثر بحجم عملة معدنية على فروة الرأس أو أجزاء أخرى من الجسم.

النوع الثاني وهو فقدان شعر الرأس بالكامل.

والنوع الثالث، وهو نوع نادر للغاية، حيث يوجد تساقط كامل أو شبه كامل للشعر في فروة الرأس والوجه وبقية الجسم.

ماذا قالت بينكيت سميث عن حالتها؟

كشفت الممثلة لأول مرة عن حالتها علنًا في سلسلة Red Table Talk في عام 2018.

وقالت إنها شعرت بالرعب عندما تعاملت مع داء الثعلبة لأول مرة، حيث لاحظت حفنات من شعر رأسها تسقط بالكامل بين يديها أثناء الاستحمام.

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جاء ذلك في مقطع فيديو نشرته على إنستغرام شرحت فيه ما تعاني منه بالتحديد واتخاذها قرارا جريئا بحلق شعرها بعد محاولات علاج الثعلبة عن طريق منشطات لنمو الشعر إلا أنها لم تكن ذات فعالية.

ظهرت زوجة ويل سميث لأول مرة في تسريحة شعرها المحلوقة في يوليو 2021.

الصفعة

وصفع الممثل ويل سميث، قبل تسلمه جائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) ”الملك ريتشارد“، مقدم حفل توزيع الجوائز الممثل الكوميدي كريس روك على الوجه براحة يده ووجه له السباب بسبب سخرية روك من مظهر زوجته في الحفل الذي أقيم يوم الأحد.

وكان روك قد سخر من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث المشار إليها في فيلم ”جي. آي. جين“ والذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها.

وسار سميث على خشبة المسرح وصفع روك فيما بدا للوهلة الأولى أنه مزحة مكتوبة مسبقا، لكن المزاج العام تحول إلى الكآبة بعد لحظات عندما عاد سميث إلى مقعده وصاح مرة أخرى ”لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض“.