مصر.. نجوم الفن يشاركون في عزاء الفنان الراحل أحمد حلاوة

شارك نجوم الفن بمصر في عزاء الفنان المصري الراحل أحمد حلاوة، الذي أقيم ليلة اليوم الأحد، في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم في العاصمة المصرية القاهرة.

ورغم مرضه، حرص الفنان توفيق رشوان على الحضور لتقديم واجب العزاء لأبناء صديق عمره الراحل، حيث احتضنهم وشاركهم الحزن على أبيهم.

كما حضر نقيب الممثلين المصريين الدكتور أشرف زكي.

وحضر العزاء أيضًا كل من الفنانين أحمد بدير، ونضال الشافعي، ومنير مكرم، ومحمود عبد الغفار، وفتوح أحمد، ومحمد رياض، وأحمد فتحي، ورشوان توفيق، إلى جانب الأب بطرس دانيال، رئيس المركز الكاثوليكي للسينما.

والفنان أحمد حلاوة، الذي رحل يوم الجمعة عن عمر ناهز الـ73 عامًا، متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا، هو مهندس اتصالات تخرج من كلية الهندسة عام 1969.

واستطاع الراحل أن يجمع بين الفن والهندسة، بعدما التحق عقب تخرجه من كلية الهندسة مباشرةً بالمعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج، وحصل على البكالوريوس عام 1973.

وشغف الفنان الراحل وتعلقه بالفن دفعه إلى التعمق في دراساته، حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد نفسه في مجال الإخراج عام 1990، ليبدأ بعد ذلك مشواره الفني.

كما نال الفنان الراحل حلاوة درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينمائي في العاصمة الرومانية بوخارست عام 1994، وكان موضوعها ”تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر“.

وتدرج أحمد حلاوة في مناصب عدة منها معيد في قسم التمثيل والإخراج في أكاديمية الفنون في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأخصائي مسرح في قسم الثقافة الجماهيرية بوزارة الثقافة، وعمل مدرسا للمسرح في معهد الفنون المسرحية.

ساهم الفنان الراحل في إنشاء قسم علوم المسرح في كلية الآداب بجامعة حلوان، حيثُ عمل أستاذا في قسم التمثيل والإخراج، كما عمل مخرجًا بالمسرح القومي، ومشرفًا فنيًا لمسرح الطليعة (قاعة زكي طليمات) عام 1994.

وقدم أحمد حلاوة خلال مسيرة المهنية أكثر من 200 عمل فني، أبرزها مسلسل ”دموع في عيون وقحة“ عام 1980 مع عادل إمام وصلاح قابيل ومصطفى فهمي ومعالي زايد، ومسلسل ”رأفت الهجان“ عام 1994 بطولة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، و“أهل كايرو“ عام 2010 مع خالد الصاوي وكندة علوش، و“الاختيار 2″ الذي عرض في رمضان الماضي.