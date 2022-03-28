مي العيدان تكشف لأول مرة أسباب خلافها مع هيا الشعيبي

كشفت الإعلامية الكويتية مي العيدان، لأول مرة، حقيقة وأسباب خلافها مع مواطنتها الفنانة هيا الشعيبي، خلال حلقة اليوم الاثنين من برنامجها ”كشف حساب“.

وأشارت العيدان إلى وجود خلاف بالفعل بينهما منذ عام 2015.

وكان تردد على مواقع التواصل الاجتماعي عن وجود خلاف بين العيدان والشعيبي، ولم تعلق أي منهما على هذه الأخبار المتداولة.

وقالت مي العيدان: «حتى لو عندي خلاف مع هيا الشعيبي، والخلاف موجود من 2015 بيني وبين هيا، ومو أنا الغلطانة، ولو كذابة فيه شهود، الأستاذ طارق العلي، وفيه شخص بيشتغل معاي اسمه جابر موجود، وأم علي اللي هي ماسكة ميكاب طارق العلي في كل أعماله، كل دول شهود“.

وعن أسباب الخلاف قالت العيدان: ”الخلاف كان في وقت خلافها مع طارق العلي، وسبت سوسن هارون في مسرحية تحت الصفر، واتصل علي طارق العلي وقالي يا مي تعالي مسرح ميدان حويلي، انت ممكن تأثرين عليها، مسوية مشاكل كتير، وأنا ركبت عربيتي وروحت مسرح مالي علاقة بيه، ولو انا كدابة الشهود موجودين، ويحط يدهم على القرآن ويقولو أنا سويت ها الشيء أم لا“.

وأضافت: ”أنا مو أدور مشاكل أنا أحل، أنا لو ادور مشاكل زي ما بتقول كنت اتكلمت عن الخلاف من وقتها، ورحتلها مرة لقيتها قاعدة في آخر المسرح مع الجميع، وقلتلها يا هيا لو أنا كذابة، ليش تتركين غرفتك مع سوسن وتقعدين هون، انتي نجمة المسرحية مو سوسن هارون، وسوسن لو مش عاجبها تطلع، الناس بتقطع تذكرة من أجل هيا الشعيبي“.

وتابعت موجهة حديثها لـ هيا الشعيبي: ”اتحملي باقي شهر على المسرحية، سوسن هارون مو نجمة، ولا تصلح ممثلة، هي تشتغل بلوجر أو فاشونيستا، هذه شغلة اللي ما عنده شغل، انتي نجمة يا هيا ولا تخذلين أخوكي (تقصد طارق العلي)“.

وواصلت: ”مو حد كان راكب حصان إبليس غير هيا الشعيبي، وأشعلت خلاف، وأنا سكت مو حكيت عن الموضوع تماما، وهي من طلعت على الإنستغرام واتكلمت وقالت إنها تركت المسرحية، وأنا ما حكيت عن الموضوع غير لما هي صدرته إعلاميا“.

وكانت الفنانة الكويتية هيا الشعيبي خرجت في فيديو عبر حسابها الشخصي على إنستغرام وتحدثت عن تركها لمسرحية تحت الصفر، ووجود خلاف بينها وبين مي العيدان، وطارق العلي، مما دعا مي العيدان إلى أن تخرج وترد.