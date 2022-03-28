على "طريقة ويل سميث".. يوسف الخال يعتدي على شخص صوره مع زوجته (فيديو)

نشر الفنان اللبناني يوسف الخال، مقطع فيديو عبر صفحته الشخصية على ”تويتر“، يظهره وهو يعتدي على شخص قام بتصويره مع زوجته نيكول سابا، أثناء تناولهما الطعام في أحد المطاعم.

جاء الاعتداء بعد سؤال المصور للفنان عما قام به نجم ”هوليود“ ويل سميث، أمس الأحد، في حفل توزيع جوائز الأوسكار الـ94، من ”صفع“ زميله كريس روك، بسبب تنمر الأخير على زوجته.

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وحسب المقطع، فإن ”المصور“ اقتحم جلسة الفنانين اللبنانيين، أثناء تناولهما الطعام، قبل أن يبادر بسؤال يوسف الخال عن ردة فعله إن حدث معه ما حدث مع ويل سميث.

ووجه ”المصور“ رسالة إلى الخال قائلا: ”هاي يوسف بدي أسألك سؤال.. لو كنت أنت محل ويل سميث بالأوسكار، والحكي هيك كان عن مراتك نيكول، أنت تتصرفت مثله؟“.

الفنان اللبناني #يوسف_الخال يظهر في فيديو وهو يعتدي على شخص اقتحم جلسته مع زوجته #نيكول_سابا وسأله عن تعليقه على واقعة "ويل سميث" يوسف نشر الفيديو مصحوبا بتعبير ضحك، ما دفع معلقون للتشكيك في مصداقية الواقعة#إرم_نيوز #WillSmithAssault

pic.twitter.com/SRwNYjBiOC — إرم نيوز (@EremNews) March 28, 2022

وأجاب الخال على السؤال قائلا: ”احنا عايشين بالتنمر، التنمر صار موجود وتعودت عليه لكن إذا كان الأمر يتعلق بحالة مرضية، بدك تعرف شو أعمل يعني؟“، ثم قام بتوجيه لكمة للكاميرا التي تصوره.

وانقسمت آراء متابعي يوسف الخال بين مؤيد ومعارض لما قام بفعله، لكنه تجاهل الرد على التعليقات.

إلى ذلك، شكك متابعون آخرون بصحة الفيديو الذي نشره الفنان، مشيرين إلى احتمال أن يكون مشهدا تمثيليا، خاصة أن الخال نشره على صفحته بعد الاعتداء.

وكان ”نجم هوليود“ ويل سميث، قد صفع قبل تسلمه يوم الأحد، جائزة الأوسكار لأفضل ممثل عن دوره في فيلم (كينج ريتشارد) ”الملك ريتشارد“، مقدم حفل توزيع الجوائز الممثل الكوميدي كريس روك، على الوجه براحة يده ووجه له السباب بسبب سخرية روك من مظهر زوجته في الحفل العالمي الذي تابعه الملايين.

وكان ”روك“ قد سخر من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث، المشار إليها في فيلم ”جي. آي. جين“ الذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور شعر رأسها.

وسار سميث على خشبة المسرح وصفع ”روك“، وقد بدت للوهلة الأولى أنها مزحة مكتوبة مسبقا.

لكن المزاج العام تحول إلى الكآبة بعد لحظات عندما عاد سميث، إلى مقعده وصاح مرة أخرى ”لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض“.