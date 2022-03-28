أمير رمسيس مديرا لمهرجان القاهرة السينمائي

أعلن الفنان المصري حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي في دورته الـ 44، اليوم الاثنين، تولي مواطنه المخرج أمير رمسيس منصب مدير المهرجان في دورته القادمة.

وقال فهمي، في بيان صدر عنه، إن ”أمير رمسيس يتميز بخبرة كبيرة في مجال إدارة المهرجانات الفنية الكبرى“، معرباً عن سعادته لقبول رمسيس منصب مدير المهرجان في الدورة الـ44.

في المقابل، أعرب رمسيس عن سعادته وفخره لاختياره لهذا المنصب، قائلاً: ”فخور بتكليف الفنان حسين فهمي لي بتولي تلك المسؤولية الكبيرة، وأتشرف بالعمل تحت إدارة رمز من رموز السينما المصرية“.

وأضاف: ”أطمح أن أستمر في مسيرة الفريق السابق للمهرجان الذي كان له دور رائد في تطويره، وأتمنى أن أكون جديرًا بهذا المنصب في المهرجان الأعرق والأهم في المنطقة العربية“.

يشار إلى أن رمسيس كان مديراً فنياً لمهرجان الجونة السينمائي على مدار 5 دورات متتالية، قبل أن يستقيل في آخر دورة قبل حفل الختام وتحديداً في 21 أكتوبر الماضي، وذلك على خلفية عدة أزمات شهدتها الدورة السابقة للمهرجان.

وجاءت استقالة رمسيس وسط أنباء متداولة عن نشوب خلافات بينه وبين إدارة المهرجان؛ بسبب عدة أزمات منها أزمة الفيلم المصري ”ريش“، الذي أثار جدلا منذ عرضه في المهرجان، لكن حينها لم يعلق المخرج المستقيل على تلك الأنباء، مبديا تحفظه حول أسباب الاستقالة، الذي لا يزال متحفظاً عليها حتى اليوم الذي تولى فيه مديراً لمهرجان القاهرة السينمائي.

وشهدت آخر دورة من مهرجان ”الجونة“، التي عقدت في شهر أكتوبر/تشرين الأول الماضي، أزمات عدة، من بينها انتقادات واجهتها إدارة المهرجان من البعض بسبب دفاعه عن فيلم ”ريش“، الذي عرض في تلك الدورة، واتهمه البعض من بينهم فنانون بـ“الإساءة لمصر“.

وعقب استقالة رمسيس بيومين فقط، أقالت إدارة المهرجان في 23 أكتوبر/تشرين الأول الماضي العراقي انتشال التميمي من إدارته بعد انتهاء حفل الختام مباشرة، دون إبداء الأسباب.

وأمير رمسيس مخرج مصري، تخرج في المعهد العالي للسينما عام 2000، وعمل كمساعد مخرج في العديد من الأفلام، مع المخرج يوسف شاهين، وحصل على العديد من الجوائز العربية.

وأخرج رمسيس العديد من الأعمال، من ضمنها أفلام قصيرة وطويلة، بالإضافة إلى العديد من الأفلام الوثائقية.