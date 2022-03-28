بحضور نجوم الفن.. تشييع جثمان الفنان المصري عهدي صادق

شيع جثمان الفنان المصري الراحل عهدي صادق مساء اليوم، بعد أن تمت الصلاة عليه في الكنيسة الإنجيلية في التجمع الخامس في العاصمة المصرية القاهرة بحضور عدد قليل من نجوم الفن الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع على زميلهم الراحل.

ومن بين الفنانين اللذين حضروا الجنازة الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصرية، الفنانة نهال عنبر، منير مكرم، محمود حميدة، أحمد كمال، محمود عبد الغفار، سلوى محمد علي، لمياء الأمير، المخرج جمال عبدالحميد.

وتوفى صباح اليوم الإثنين، الفنان المصري عهدي صادق عن عمر ناهز 71 عاما بعد تعرضه أخيرا لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها العناية المركزة.

وكان الفنان المصري صبري عبد المنعم قد أعلن منذ أيام عن تعرض صديقه الفنان عهدي صادق لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة في مركز القاهرة لأمراض الكلى في العاصمة المصرية.

وكتب صبري عبد المنعم منشورا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“، قال فيه ”صديق العمر عهدي صادق في العناية المركزة في مركز القاهرة لأمراض الكلى في حالة غير جيدة، ادعوا له بالشفاء“.

وتواصل مراسل ”إرم نيوز“ في القاهرة آنذاك مع نقابة المهن التمثيلية لمعرفة تفاصيل الحالة الصحية للفنان عهدي صادق، الذي اتضح أنه يعاني عدة أمراض منها مشاكل في الكلى.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصرية في تصريح سابق لـ”إرم نيوز“، ”إن الفنان عهدي صادق تعرض قبل أيام لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى، إذ يعاني عدة أمراض، من بينها الكلى“.

الفنان عهدي صادق من مواليد 16 نوفمبر/تشرين الثاني 1950، وبدأ حياته الفنية مبكرا، حيث اشتهر بتقديم الأدوار الثانوية على مدار عشرات السنوات، إذ شارك في العديد من الأعمال الفنية الهامة، من بينها ”ليالي الحلمية، أرابيسك، زيزينيا، أم كلثوم، حضرة المحترم، يا رجال العالم اتحدوا، الفتوة، نقل عام، الشهد والدموع، بوابة الحلواني، رأفت الهجان“.

ولم ينل الفنان عهدي صادق البطولة المطلقة نهائيا، لكنه استطاع حجز مكان بارز بأدواره في الأعمال، الذي حرص على تنويعها بين الكوميدي والتراجيدي.