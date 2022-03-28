لماذا مُنع المشهور الكويتي "عبودكا" من دخول معرض "طيب الحزم" في قطر؟

لا تزال قضية منع المشهور الكويتي عبد الله الجاسر الشهير بـ“عبودكا“، من دخول معرض ”طيب الحزم“ للعود والعطور في قطر، تتصدر حديث الناشطين القطريين، إثر جدل واسع رافق القضية.

وبدأت القضية منذ أمس الأحد، حيث خرج المشهور الكويتي عبر حسابه في ”سناب شات“ ليؤكد أنه مُنع من دخول المعرض دون معرفة السبب لهذا القرار الذي اتخذته إدارة المعرض، لافتاً أنه قد يكون اتُخذ ”بناءً على أحاديث وصلت إلى إدارة المعرض“.

وطالب المشهور الكويتي الذي ظهر في مقاطع فيديو أثناء عودته إلى الكويت بسبب القرار الذي اتُخذ بحقه، باستعادة المبلغ الذي دفعه للمشاركة في المعرض من خلال متجره ”دار أيار“ وهو 280 ألف ريال قطري (77.3 ألف دولار).

وشكك البعض بقرار المنع، عقب تداول بيان منسوب لإدارة المعرض ينفي طرد المشهور الكويتي من المعرض، ويشير إلى مخاطبته عن طريق موظفيه لمراجعة إدارة المعرض لمناقشة مخالفته شروط المشاركة في المعرض.

وبينما توقع البعض أن يكون سبب المنع ”أحد الفيديوهات التي نشرها المشهور الكويتي، والتي دعا فيها القطريين إلى استغلال فرصة استلام الرواتب الشهرية والذهاب إلى المعرض“، عاود الكويتي عبودكا اليوم الإثنين نشر مقطع جديد أشار فيه مجددا إلى قضية الرواتب الشهرية وما تعرَض له في قطر.

وقال عبودكا ”إنه لم يعرف حتى الآن سبب الغضب والاستياء منه“، لافتا إلى أنه ”قد يكون السبب هو صراحته“، مضيفًا ”أن التنزيلات تترافق في العادة مع فترة نزول الرواتب الشهرية وهي ليست صدفة“.

وأضاف بأنه أشار سابقا إلى أنه ينتظر نزول الرواتب الشهرية لإقامة عرض في متجره“، مبيناً ”أنه بالفعل ينتظر حالياً الموافقة من إدارة معرض طيب الحزم لإقامة عرض هناك، رغم أنه غير موجود في المعرض شخصياً إلا أن متجره مازال موجودا“.

وطالب عبودكا بعدم الانجراف وراء بعض الآراء، قائلاً ”لا أتمنى أن يقود الرأي العام في قطر التي يحكمها القانون حثالة المجتمع ”، وفق وصفه.

وختم حديثه قائلا: ”إن تعليقا صغيرا أثر على مدير المعرض ليكون هو كبش الفداء حتى لو حصلت هناك تنازلات وكتاب اعتذار“.

وتفاعل النشطاء القطريون مع قضية عبودكا ودوَنوا تغريدات، وظهروا بمقاطع فيديو تداولتها حسابات إخبارية، للحديث عن هذه القضية وملابساتها، ليتم حذف بعض التغريدات ومقاطع الفيديو التي خاضت في القضية عقب ساعات من نشرها دون معرفة السبب.

ورغم تأكيد عبودكا أكثر من مرة أنه مُنع من دخول المعرض، تداول بعض النشطاء تسجيلاً صوتياً منسوباً لـجاسم العمادي، نائب الرئيس التنفيذي للمعرض، قال فيه ”إن المشهور لم يُطرد، إنما ارتكب بعض التجاوزات في المعرض وأساء إلى أحد الموظفين، وجميعها مواضيع تم إغلاقها“.

وأضاف أنه عند قدومه أمس إلى المعرض تم الطلب منه التوجُه إلى مكتب والده للحديث معه بشأن بعض الأمور لمطالبته بالتخفيف منها، إلا أنه اعتبر هذا الطلب طردا له من المعرض“، وفق ما جاء في التسجيل.

ولا يمكن لـ“إرم نيوز“ التثبت من صحة التسجيل الصوتي، إن كان يعود بالفعل لنائب الرئيس التنفيذي للمعرض بشأن قضية عبودكا أم لا.

وأثارت قضية عبودكا جدلاً واسعاً، لا سيما حديثه عن قضية الرواتب الشهرية التي أثارت استياء كثير من النشطاء الذين اعتبروا حديثه مسيئاً للقطريين، بينما رأى البعض أن حديثه لا يتضمن أي إساءة.

وانتقد شخص يدعى محمد عبد العزيز قرار منع عبودكا، وقال ”إن منع شخص من الدخول دون جرم أو مشكلة والادعاء بأنه مخالف وهو غير مخالف أمر غير مقبول، حيث لا يحق لإدارة المعرض محاسبته على شيء نشره عبر حسابه في سناب شات“.

وأضاف: ”بأنه من حق المستأجر في المهرجان أن يصوِر ما يشاء في حسابه حيث إن المكان هو مكان عام لا يحق للإدارة أو غيرها منعه طالما أن المهرجان عام“.

وكان عبودكا قد نشر أمس خطاباً منسوباً لإدارة المعرض وموجَها إلى شركة (دار أيار للعطور ومواد وأدوات التجميل) الكويتية، يفيد بتغريمها 100 ألف ريال قطري (27.6 ألف دولار) لمخالفتها الاتفاق المبرم بشأن المشاركة في المعرض.

ونص الخطاب على تغريم الشركة بسبب إحضارها شخصا من مدوني الفيديو العاملين في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان عن منتجات الشركة دون الحصول على موافقة خطية لذلك، والتصوير في غير الأوقات المسموح فيها بالتصوير من قبل شركة العمادي.

ودعا بعد وصوله إلى الكويت لإغلاق الملف، مبيناً ”أنه لا يرضى بالإساءة لأي شخص حتى محمد العمادي“.

وافتتحت فعاليات معرض ”طيب الحزم“ للعود ودهن العود والعطور في نسخته الخامسة، في 22 من الشهر الجاري، وشهد حضورا كبيرا لشركات ودور تجارة العود ودهن العود والعطور من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.