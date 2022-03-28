نجل الفنان أبو زهرة: والدي يعاني من الإهمال في المستشفى

اشتكى أحمد أبو زهرة، نجل الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة، من الإهمال الذي يعاني منه والده في المستشفى، موضحا أن حالة والده الصحية ”ساءت“.

وتعرض الفنان أبو زهرة مؤخرا لوعكة صحية، ودخل على إثرها العناية المركزة في إحدى المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال أبو زهرة الابن لـ“إرم نيوز“ إن والده منذ أن دخل إلى المستشفى وحالته تسوء، وأصيب ببكتيريا في المعدة بالإضافة إلى الإهمال الواضح الذي يتعرض له“.

وأضاف: ”طوال هذه الأيام، لم يفحص طبيب كبير والدي، وكل مَن يمر عليه هم أطباء حديثو التخرج“، مؤكدا أن ”والدي ما زال فاقدا للوعي حتى الآن، وتتم تغذيته عن طريق المحاليل، وأنا أبحث الآن عن مستشفى أخرى لنقله إليها؛ لأنه لو بقي في هذه المستشفى سيموت“.

وأردف أن والده غائب عن الوعي منذ 3 أيام، وتم حجزه بالعناية المركزة، ولم يستطع الأطباء تشخيص حالته حتى الآن، وينتظرون أن يعود لوعيه، وحتى الآن لا يعرفون السبب، حيث أصيب بكسر في الحوض الأيمن، بعد أن سقط في الحمام قبل فقدان وعيه بساعات“.

وناشد أحمد أبو زهرة محبي والده بالدعاء له وأن يعافيه الله.

ونشر أبو زهرة الابن، عبر حسابه الشخصي على موقع ”فيسبوك“، صورة تجمع بينه وبين والده، وعلق عليها ”ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة.. ويا رب تعدي المرة دي على خير“.

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد تعافى مؤخرا من فيروس كورونا الذي أصيب به مطلع العام الجاري، ودخل بسببه العناية المركزة في مستشفى الشرطة بالقاهرة، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وتعافى أبو زهرة من الفيروس المستجد، وأعلن نجله أحمد أبو زهرة خروجه من المستشفى، من خلال منشور كتبه عبر حسابه على فيسبوك، قال فيه ”الحمد لله بابا خرج من المستشفى وشكرا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله.. ربنا يقومك بالسلامة وتمر فترة النقاهة على خير“.

وسطع نجم عبد الرحمن أبو زهرة في التلفزيون، ومن أبرز المسلسلات التي شارك فيها (الملك فاروق، من أطلق الرصاص على هند علام، العميل 1001، سمارة، جحا المصري)، وفي السينما شارك في عشرات الأفلام منها (الجزيرة، حب البنات، بئر الحرمان، الحاسة السابعة)، كما قام بالأداء الصوتي لبعض أفلام الرسوم المتحركة كفيلم (علاء الدين) بجزأيه عامي 1992 و1994، ودور الأسد (سكار) في فيلم (الأسد الملك) من إنتاج ديزني العام 1994 النسخة العربية.