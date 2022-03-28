وفاة الفنان المصري عهدي صادق

غيب الموت صباح اليوم الإثنين، الفنان المصري عهدي صادق عن عمر ناهز 71 عامًا بعد تعرضه أخيرًا لوعكة صحية شديدة، دخل على إثرها العناية المركزة.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة الساعة الرابعة عصر اليوم (بتوقيت مصر)، بالكنيسة الإنجيلية بالقاهرة الجديدة شرقي العاصمة.

وكان الفنان المصري صبري عبد المنعم أعلن منذ أيام عن تعرض صديقه الفنان عهدي صادق لوعكة صحية شديدة دخل على إثرها العناية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى بالعاصمة المصرية.

وكتب صبري عبد المنعم منشورًا عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ قال فيه ”صديق العمر عهدي صادق بالعناية المركزة بمركز القاهرة لأمراض الكلى في حالة غير جيدة، ادعوا له بالشفاء“.

وتواصل مراسل ”إرم نيوز“ بالقاهرة آنذاك مع نقابة المهن التمثيلية لمعرفة تفاصيل الحالة الصحية للفنان عهدي صادق، والذي اتضح أنه يعاني عدة أمراض منها مشاكل بالكلى.

وقال الدكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصرية في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، إن الفنان عهدي صادق تعرض قبل أيام لوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها إلى المستشفى، إذ يعاني عدة أمراض.

وأضاف نقيب الممثلين أن النقابة تواصلت معه فور علمها بأزمته الصحية، موضحًا أن النقابة تقدم كل الدعم لفنان كبير أسعد الجمهور بالعديد من الأعمال، مضيفًا ”هذا ليس منًّا من النقابة ولا تفضلًا، هو واجبنا تجاه كل أبناء النقابة، كما هو حق أصيل للفنانين المصريين، الذين أفنوا أعمارهم في إسعاد الجمهور المصري والعربي“.

وأشار نقيب الممثلين حينذاك إلى أنه كلف الفنانة نهال عنبر المسوولة عن الملف الصحي بالنقابة بتقديم كل أنواع الدعم للفنان عهدي صادق، موضحًا أنه على تواصل شخصي بأسرته، ويتابع تفاصيل حالته الصحية مع مركز القاهرة للكلى، وإن تطلبت الحالة نقله إلى المستشفى ستقوم النقابة بذلك دون تردد.

واشتهر الفنان عهدي صادق بتقديم الأدوار الثانوية على مدار عشرات السنوات، إذ شارك في أشهر الأعمال المصرية منها ”ليالي الحلمية، الشهد والدموع، وبوابة الحلواني، ورأفت الهجان، والفتوة“.

ولم ينل الفنان عهدي صادق البطولة المطلقة نهائيًّا، لكنه استطاع حجز مكان بارز بأدواره في الأعمال، الذي حرص على تنويعها بين الكوميدي والتراجيدي.

وتخرج عهدي صادق في المعهد العالي للفنون المسرحية، ليبدأ مشواره الفني في أوائل السبعينيات ببعض الأدوار الصغيرة، ليصبح بعدها عنصرًا أساسيًّا في أهم الأعمال التي تعرض.