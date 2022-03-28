"هيا الروح" مسلسل كويتي يحاكي معاناة ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع

يسلّط مسلسل ”هيا الروح“ للكاتبة الكويتية الشيخة مريم ناصر محمد الصباح، الضوء على قضية ذوي الاحتياجات الخاصة والعوائق والمعاناة التي يواجهونها في المجتمع، من خلال 30 حلقة يبدأ عرضها في شهر رمضان المبارك.

وتدور أحداث العمل الاجتماعي الذي بدأ تصويره منذ منتصف العام 2021، حول ما تعانيه فتاة يتيمة من ذوي الاحتياجات الخاصة، من ظلم وصعوبات من جوانب متعددة من حياتها، نتيجة النظرة المجتمعية لها.

وتجسد الفنانة الشابة ليلى عبدالله دور هذه الفتاة اليتيمة، وهي بطلة في لعبة الرماية، وفتاة مكافحة تسعى لمواجهة كافة الصعوبات بمساندة من شقيقها الذي يظهر في العمل مسانداً وداعماً لها.

وسبق أن كشفت الفنانة ليلى في تصريحات صحفية عن جانب من دورها الذي تخوضه باسم ”هيا“، وهي فتاة مقعدة تمتلك أملا كبيرا وعزيمة رغم ظروفها الصعبة، وتخوض تجربة عاطفية مع شاب يعمل مدرسا للموسيقى، ويجسد هذا الدور الفنان بدر الشعيبي.

وذكر الفنان بدر الشعيبي في تصريحات سابقة لصحيفة ”الراي“ الكويتية عند انتهائه من تصوير العمل في شباط/ فبراير الماضي، أنه سيكون قريبا لـ هيا (ابن عمها) وتجمعه معها قصة حب ويسعى جاهداً للزواج بها، وتمر قصته معها بصعوبات وعوائق كثيرة.

ويشارك في العمل الذي يعتبر التجربة الدرامية الأولى في مجال التأليف والكتابة للشيخة مريم الصباح، نخبة من الفنانين ومنهم الفنان السعودي إبراهيم الحربي ونور وعبدالله الطراروة، وعبدالله التركماني وناصر عباس وفَي الشرقاوي، وكفاح الرجيب وإيمان جمال وآخرون.

والمسلسل من إخراج حمد البدري، وإشراف عام عادل اليحيى وإنتاج مؤسسة نبراس الخليج للإنتاج الفني، ومن المتوقع أن يتم عرضه على عدة محطات عربية ومنها قناة الإمارات وقناة وتطبيق ”atv“ الكويتية.

وسبق أن أعربت الشيخة مريم عن سعادتها بإنجاز هذا العمل الاجتماعي الإنساني، قائلةً إن ”المسلسل يحمل فكرة تدور حول دمج ذوي الاحتياجات الخاصة في المجتمع، لاسيما أن الثقافة المنتشرة والسائدة في المجتمع تتمثل بإطلاق مسمى المعاقين على هذه الفئة المهمة“.

وأضافت أنه ”من خلال رسالة ومحتوى العمل يتضح أن هذه الفئة هي المتعافون وذوو الهمم، الذين يسطرون النجاح في كل المجالات، ويساهمون في بناء الوطن“.