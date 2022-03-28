الفائزون بجوائز "الأوسكار" 2022

أعلنت أكاديمية فنون وعلوم الصور المتحركة أسماء الفائزين بجوائز ”الأوسكار“، أرفع جوائز في صناعة السينما، في دورتها الرابعة والتسعين، أمس الأحد، في حفل مباشر نقلته قناة ”إيه.بي.سي“ التلفزيونية من لوس أنجلوس، بالولايات المتحدة الأمريكية، وفق ما أوردته وكالة ”رويترز“، اليوم الأثنين.

وشهد حفل توزيع الجوائز، صفع الممثل الأمريكي ويل سميث، قبل تسلمه جائزة أفضل ممثل عن دوره في فيلم ”كينغ ريتشارد – الملك ريتشارد“، مقدم حفل توزيع الجوائز الممثل الكوميدي كريس روك، على الوجه براحة يده، ووجه له عدة شتائم، بسبب سخرية كريس روك من مظهر زوجة ويل سميث، في الحفل.

وكان روك قد سخر من تسريحة شعر زوجة سميث، جادا بينكيت سميث، المشار إليها في فيلم ”جي. آي. جين“، والذي حلقت فيه الممثلة ديمي مور، شعر رأسها.

وسار ويل سميث على خشبة المسرح وصفع روك فيما بدا للوهلة الأولى أنه مزحة مكتوبة مسبقا، لكن المزاج العام تحول إلى الكآبة بعد لحظات عندما عاد ويل سميث، إلى مقعده وصاح مرة أخرى ”لا تنطق اسم زوجتي بفمك البغيض“.

وفاز الممثل سميث، بجائزة أوسكار أفضل ممثل عن دوره في فيلم ”الملك ريتشارد“، ولعب سميث – 53 عاما – دور ”ريتشارد وليامز“ أبي بطلتي التنس فينوس وسيرينا وليامز، وكان سميث قد تم ترشيحه للجائزة مرتين في 2001 و2006.

وافتتحت نجمة موسيقى البوب بيونسيه، الحفل الذي تابعه الملايين في ارجاء العالم.

وفي ما يلي قائمة الفائزين في الفئات الرئيسية:

-أفضل فيلم: ”كودا“.

– أفضل ممثل: ويل سميث، عن دوره في فيلم ”الملك ريتشارد“.

– أفضل ممثلة: جيسيكا تشستين، عن دورها في فيلم ”ذا آيز أوف تامي فاي – عيون تامي فاي“.

– أفضل مخرجة: جين كامبيون، عن فيلم ”ذا باور أوف ذا دوج – قوة الكلب“.

– أفضل ممثل مساعد: تروي كوتسور، عن دوره في فيلم ”كودا“.

– أفصل ممثلة مساعدة: آريانا ديبوز، عن دورها في فيلم ”ذا وست سايد ستوري – قصة الحي الغربي“.

– أفضل سيناريو عن قصة أصلية ”بلفاست“.

– أفضل سيناريو عن قصة مقتبسة: ”كودا“.

– أفضل فيلم طويل بالرسوم المتحركة: ”إنكانتو“.

– أفضل فيلم وثائقي: ”سمر أوف سول – صيف الروح“.

– أفضل فيلم ناطق بلغة أجنبية: ”درايف ماي كار – قودي سيارتي“ – اليابان.