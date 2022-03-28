جدل واسع بعد منع المشهور الكويتي "عبودكا" من دخول معرض "طيب الحزم" في قطر

أثار قرار منع مشهور مواقع التواصل الاجتماعي الكويتي عبد الله الجاسر الشهير بـ ”عبودكا“، من دخول معرض ”طيب الحزم“ للعود والعطور في قطر، جدلاً واسعاً بعد أيام من انطلاق المعرض الذي سيستمر حتى نهاية الشهر الجاري.

وكشف ”عبودكا“ في مقاطع فيديو نشرها عبر حسابه في ”سناب شات“ خلال الساعات الماضية عن صدور قرار بمنعه من دخول المعرض من قبل إدارة المعرض، قائلا ”إنه مُنع من دخول المعرض دون أن يعرف السبب وراء ذلك“.

وذكر المشهور الكويتي الذي أبدى استغرابه من قرار المنع، أن ”القرار ربما اتُخذ بناءً على أحاديث وصلت إلى إدارة المعرض“.

وقال: ”من حق محمد العمادي الرئيس التنفيذي لشركة العمادي للمشاريع ومول الحزم، منعه من دخول المعرض كون المكان مكانه أما قانونياً فإن الموضوع لا علاقة له بالمعرض“.

وأضاف ”عبودكا“ الذي افتتح متجره ”دار أيار“ في المعرض منذ اليوم الأول: ”هناك العديد من الفتيات اللاتي دخلن إلى المعرض وقمن بالتصوير، ووقعت تجاوزات في المعرض إلا أنه لن يتحدث عنها، وأرغب فقط باستعادة المبلغ الذي دفعته للمشاركة في المعرض وهو 280 ألف ريال قطري (77.3 ألف دولار)“.

وأثار قرار منع ”عبودكا“ جدلاً عبر المنصات الإلكترونية، حيث أشار البعض إلى أن قرار المنع قد يكون بسبب تصويره خارج الأوقات المحددة للتصوير من قبل إدارة المعرض، فيما توقع البعض أن يكون سبب المنع ”أحد الفيديوهات التي نشرها المشهور الكويتي والتي دعا فيها القطريين إلى استغلال فرصة استلام الرواتب الشهرية والذهاب إلى المعرض“.

وشكك البعض بحقيقة القرار، حيث نشر حساب ”شؤون قطرنا“ عبر ”تويتر“ بياناً منسوباً إلى إدارة المعرض، تم الإشارة فيه إلى أنه ”لم يصدر قرار بمنع عبودكا من دخول المعرض، إنما تمت مخاطبته عن طريق موظفيه لمراجعة إدارة المعرض لمناقشة مخالفته لشروط المشاركة في المعرض“.

وتباينت ردود فعل النشطاء القطريين تجاه القضية، حيث أيَد البعض قرار منع دخول ”عبودكا“ للمعرض، فيما استنكره آخرون واعتبروا أنه قرار ”متسرِع وتعسفي“، في حين طالب آخرون إدارة المعرض بكشف حقيقة الأمر وإن كان قد تم بالفعل منع ”عبودكا“ من دخول المعرض وسبب ذلك.

إلا أن المشهور الكويتي عاد ونشر خطاباً منسوباً لإدارة المعرض وموجَها إلى شركة (دار أيار للعطور ومواد وأدوات التجميل) الكويتية، يفيد بتغريمها 100 ألف ريال قطري (27.6 ألف دولار) لمخالفتها الاتفاق المبرم بشأن المشاركة في المعرض.

ونص الخطاب على تغريم الشركة بسبب إحضارها شخصا من مدوني الفيديو العاملين في مواقع التواصل الاجتماعي والإعلان عن منتجات الشركة دون الحصول على موافقة خطية لذلك، والتصوير في غير الأوقات المسموح فيها بالتصوير من قبل شركة العمادي.

وأرفق ”عبودكا“ الخطاب بتعليق أسفله قال فيه ”انزين مادري منو مصور شلون آخذ تلفونات الناس، أهم شي من دون معارضة ادفع وانت ساكت“.

وعاد ”عبودكا“ للتعليق مجدداً على القضية عقب الجدل الكبير الذي أثارته، ودعا بعد وصوله للكويت لإغلاق الملف، مبيناً ”بأنه لا يرضى بالإساءة لأي شخص حتى محمد العمادي“.

وأكد في ختام حديثه أن ”متجره في معرض طيب الحزم موجود وأن المنع شمله هو ولم يشمل متجره دار أيار“.

وافتتحت فعاليات معرض ”طيب الحزم“ للعود ودهن العود والعطور في نسخته الخامسة، في 22 من الشهر الجاري، وشهد حضوراً كبيرا لشركات ودور تجارة العود ودهن العود والعطور من مختلف أنحاء المنطقة والعالم.