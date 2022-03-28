شيرين رضا تعتبر مصطفى درويش ممثلا مغمورا.. والأخير يرد ساخرا من سنها

رد الفنان المصري مصطفى درويش على الهجوم الذي تعرض له من قبل مواطنته الفنانة شيرين رضا، على خلفية أزمته الأخيرة وانسحابه من فيلم “الملحد” بسبب اختلافه مع مؤلفه إبراهيم عيسى.

وظهرت الفنانة شيرين رضا في برومو برنامج ”حبر سري“ المقرر عرضه في رمضان المقبل على إحدى الفضائيات المصرية، وردت فيه على سؤال من الإعلامية المصرية أسما منير مقدمة البرنامج، حول انسحاب مصطفى درويش، من فيلم ”الملحد“ لترد شيرين رضا: ”أنا لا أعرف مَن هذا الممثل بصراحة“، معتبرة أنه ممثل مغمور.

الأمر الذي اعتبره درويش هجوماً عليه، ونشر في ساعة متأخرة من مساء الأحد، صورة تضمنت تصريح شيرين رضا وعلق عليها ردا على إجابتها بأنها لا تعرفه بالقول: ”معلش السن ربنا يديكي الصحة.. وفي فرق بينا أجيال كتير هتعرفي مين ولا مين“.

وتباينت ردود أفعال متابعي الفنانين الذين علقوا على المنشور الذي لاقى تفاعلا كبيرا وانتشارا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي ما بين مؤيد له معتبرين أنه رد مثالي على ما اعتبروها “محاولة شيرين رضا” التعامل معه على أنه فنان مغمور والتقليل منه، فيما رفض آخرون طريقه رده معتبرين أنه يعد تنمراً على الفنانة التي تكبره سناً.

وأعلن الفنان مصطفى درويش، في فبراير الماضي، انسحابه من فيلم ”الملحد“ للكاتب إبراهيم عيسى، عقب مشاركته في تصوير 4 أيام، وذلك احتجاجا على الأزمة التي أثارها الأخير بعد حديثه عن ”الإسراء و معراج“ والذي فسر حينها أنه إنكار لواقعة المعراج.

وكتب درويش حينها عبر حسابه على ”فيسبوك“: ”قررت أنا مصطفى درويش مقاطعة أي برنامج لإبراهيم عيسى.. والاعتذار عن فيلم (الملحد) اللي صورت فيه أربعة أيام بسبب أن مؤلف القصة هو إبراهيم عيسى“.

وأضاف ”واضح أن الحرب دي ممنهجة، وأنا مقبلش أبدا أكون أداة للحرب ضد ديني ولو الثمن هيكون إيه، آسف جدا وبعتذر لكل فريق العمل، مش هكمل في القرف ده“.

وكان الإعلامي المصري إبراهيم عيسى قد أثار جدلا واسعا، عبر برنامجه بإحدى الفضائيات المصرية، حيث وصف معجزة المعراج بأنها مجرد ”قصة وهمية“، الأمر الذي عرضه إلى هجوم حاد، قبل أن يتراجع ويقول أنه لم ينكر معراج الرسول محمد صلى الله عليه وسلم.