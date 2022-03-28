نجل الفنان عبدالرحمن أبوزهرة يتهم المستشفى بإهمال والده

كشف الموسيقار المصري أحمد عبد الرحمن أبو زهرة، آخر تطورات الحالة الصحية لوالده بعد الأزمة الصحية الذي تعرض إليها مؤخراً ونقله لغرفة العناية المركزة بأحد مستشفيات منطقة الدقي بمحافظة الجيزة المصرية.

وقال أحمد أبو زهرة، في مداخلة مع الإعلامي المصري عمرو أديب ببرنامج ”الحكاية“ المذاع على فضائية “MBC مصر” مساء الأحد، إن المستشفى الذي نقل إليها والده أهملت حالته عقب نقله وتحديداً يومي الجمعة والسبت الماضيين ما أدى إلى تدهورها.

وأشار نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، إلى أن ”المستشفى بدأت في الاهتمام بحالة والده منذ أمس الأحد فقط بعد تفاقم الوضع الصحي له وسوء حالته، برغم أنه تحسن نسبياً يوم الخميس الماضي إلا أن حالته تراجعت على مدار يومين“، بحسب قوله.

ولفت أحمد أبو زهرة، إلى أنه علم هو وأشقاؤه أمس الأحد بإصابة والده بميكروب في المعدة لم يكن مصابا به عند دخوله المستشفى، مؤكدا أنه اتفق مع أشقائه على نقل والدهم إلى مستشفى آخر.

وخلال حديثه طالب نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة، قيادات الدولة في مصر بالتدخل لنقل والده إلى مستشفى آخر وعلاجه على نفقة الدولة، قائلا: “أتمنى أن تتدخل الدولة لعلاجه في أحد المستشفيات، خاصة وأن وضعه يسوء بعد 3 أيام من عدم الاهتمام، ولا يوجد طبيب يشرح لنا حالته وكيف ستتطور”.

وحول تفاصيل الأزمة الصحية، قال أحمد أبو زهرة، إن والده سقط في المنزل منذ قرابة الأسبوع، مشيراً إلى أنه كان متواجداً معه ورأى أن سقوطه خفيف وكان لا يتخيل أن يتسبب له في هذا الكم من المشاكل الصحية.

وأضاف، أنه عقب سقوطه قام وتحدث مع العائلة وكان يجلس معها على مأدبة الطعام، وفي اليوم الثاني حدثت أشياء غريبة وأحيانا لم يكن في وعيه تماما، ما أثار شكوكنا بأن الحالة بسبب الأدوية الموصوفة له من طبيب المخ والأعصاب.

وتابع: “الطبيب أخبرنا بأن والدي عنده جفاف وبحاجة لشرب الماء بكثرة وللمشي، وحاولنا مساعدته على المواظبة على التعليمات لكن حدثت مضاعفات بعد وقوعه، وتطور الجفاف إلى رفضه الأكل والشرب، و اضطررنا إلى نقله للمستشفى والعناية المركزة وكان لا ينام على مدى يومين”.

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من فناني مصر الكبار الذين اشتهروا بأعمالهم القوية، وإجادته للغة العربية الفصحى، التي أهلته لتقديم الأعمال التاريخية.