الكويت.. إيقاف ترخيص شركة نظمت حفلا غنائيا لفنانين عراقيين

أوقفت السلطات الكويتية ترخيص شركة نظمت حفلا غنائيا للفنانين العراقيين حسام الرسام وأصيل هميم في البلاد.

ونقلت صحيفة ”القبس“ الكويتية، يوم الأحد، عن مصادر مطلعة قولها إن ”وزارة الإعلام أوقفت الترخيص الممنوح للشركة المنظمة للحفل الذي أقيم في صالة قصر حولي بارك لمدة 6 أشهر بسبب عدم التزام المنظمين باشتراطات التصريح الممنوح لهم“.

وأوضحت المصادر أن ”هناك توجيهات صدرت بتطبيق القانون والاشتراطات الخاصة لمثل هذه الحفلات والتجمعات، إلا أن هناك مخالفات صدرت خلال الحفل خرجت عن ضوابط واشتراطات التصريح“.

وأُقيم الحفل الغنائي مساء يوم الجمعة الماضي، وشهد إقبالا لافتا لحضور الفنانين العراقيين، حيث نُظِم لهما الحفل من قبل شركة ”المسيليم برودكشن“ للملحن ضاري المسيليم ومتعهد الحفلات محمد حرباوي.

وتداولت الحسابات الإخبارية في الكويت جانبا من الحفل الغنائي والتفاعل الجماهيري مع الأغاني التي قدَمها الفنانان، حيث حرص الجمهور على توثيق الحفل بهواتفهم النقالة.

إلا أن المشاهد المتداولة أثارت استياء بعض النواب الإسلاميين في مجلس الأمة.

وقال النائب صالح الشلاحي إن ”الحفل خالف جميع مواد القرار الوزاري رقم 32 لسنة ”2016“.

وأضاف الشلاحي أن المادة الثانية من القرار تنص على ”وجوب التقيد بقواعد النظام العام والآداب العامة في الحفلات“.

وأشار في تصريح صحفي إلى أن ”المادة الثالثة من القرار تمنع الرقص منعا باتا للجنسين، وأن المادة الخامسة ”تشترط الفصل بين الجنسين لإقامة الحفل، إلا أنه لم يتم الالتزام بهذه القواعد والضوابط“.

من جهته، أشار النائب فايز ”الجمهور إلى أن سحب ترخيص الشركة مؤقتا غير كاف“.

وقال إنه ”لابد من التشديد بوضع مخالفات صارمة لهذه الفوضى ولن نسمح بتشويه صورة المجتمع الكويتي المحافظ“.

وسبق أن أحيا الفنانان العراقيان الرسام وهميم حفلا غنائيا في الكويت في تشرين الأول/أكتوبر 2019.

وأثار الحفل حينها جدلا مشابها واحتجاجا نيابيا تم على إثره تشكيل لجنة تحقيق للوقوف على ”التجاوزات“ التي قيل إنها وقعت في الحفل.

وسبق أن أثيرت حملات مشابهة ضد فعاليات ونشاطات أُعلن عن إقامتها في البلد الخليجي الذي اعتاد فيه تياران مختلفان في التوجهات الفكرية على الخلاف المستمر في الآراء تجاه قضايا جدلية يتم طرحها بين حينٍ وآخر.

وتشهد الكويت منذ شباط/فبراير، نشاطا فنيا، وحفلات وفعاليات بدأت تزامنا مع إعلان السلطات الكويتية تخفيف الشروط التي فرضتها جائحة كورونا منذ عام 2020.

وأعلنت اللجنة الوطنية الدائمة للاحتفال بالأعياد والمناسبات الوطنية تمديد فترة برامج الاحتفالات بالأعياد الوطنية حتى الـ31 من آذار/مارس الجاري.

وتضمنت الاحتفالات بالأعياد الوطنية التي أقيمت تحت شعار ”جنة لنا كلنا“ عدة برامج وفعاليات وأنشطة منوعة شهدتها مختلف مناطق البلاد بمشاركة مختلف مؤسسات الدولة.