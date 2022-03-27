محكمة مصرية تغرم "اليوتيوبر" أحمد حسن بتهمة التحرش بفتاة

قضت المحكمة الاقتصادية في مصر، اليوم الأحد، بتغريم اليوتيوبر المصري أحمد حسن بتهمة التعدي على فتاة عبر محادثات الكترونية، بمبلغ مالي 20 ألف جنيه مصري، ما يقرب من (1180 دولار أمريكي).

وجاء في أوراق القضية التي حملت رقم 262 لسنة 2022 جنح اقتصادي، قيام المتهم أحمد حسن ”يوتيوبر“، بالتحرش الإلكتروني جنسيا بفتاة على أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

وفي وقت سابق كانت النيابة العامة المصرية قد أمرت بإحالة أحمد حسن للمحكمة الاقتصادية، وذلك بعد ظهور إحدى الفتيات التي تدعى ”س. أ“، خلال مقطع فيديو بثته عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي، تتهمه فيه بالتحرش الجنسي بها، من خلال طلبه أن تأتي معه إلى منزله الخاص.

وحول تفاصيل الواقعة، أوضحت الفتاة خلال مقطع الفيديو المتداول حينها، أنها شاهدت إعلان لليوتيوبر أحمد حسن جاء فيه: ”محتاج بنت سنها من 20 سنة إلى 35 سنة لفيلم قصير وفيديو هيتصور الأسبوع ده اللي جاهزة وحابة تشارك معايا تبعتلي صورها وسنها في رسالة دلوقتي“.

وأضافت أنها خلال حديثها مع اليوتيوبر أحمد حسن، ”تفاجأت بكلماته التي تعد تحرشا لفظيّا، كما أنه خلال ذلك طالب بإرسال صور خاصة ورفضت ذلك“.

حينها ظهر أحمد حسن بصحبة زوجته زينب ورد في مقطع فيديو مماثل ونفى كافة الاتهامات الموجهة له، قائلا: ”ممكن أي حد يزور أي محادثة“، واستعرض عددا من لقطات الشاشة المزيفة، مؤكدا أنه بإمكان أي شخص فعل ذلك.

وأحمد حسن وزوجته اشتهرا خلال الفترة الماضية في مصر، من خلال تقديمهم فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي يستعرضان فيها حياتهم الخاصة، واستطاعوا تحقيق شهرة واسعة من تلك الفيديوهات.

وأثار الثنائي في مصر جدلا واسعا؛ بسبب تلك الفيديوهات، وكان من بينها فيديو تسبب في حبسهم وتحديدا في 17 سبتمبر العام 2020؛ لاتهامهم باستغلال طفلتهما في تصوير فيديوهات للتربّح من خلال مقالب تعرّض حياتها للخطر، بعد ظهورهما في الفيديو وهم يرهبون طفلتهما من أجل تحقيق مشاهدات.

وحينها نسبت النيابة العامة المصرية لحسن وزوجته اتهامات: ”الاتجار في البشر ونشر فيديوهات مسيئة واستغلال طفلة بشكل سيئ وتعريض حياتها للخطر والتربح“.

وفي اليوم التالي أمر النائب العام المصري بإخلاء سبيلهما بشرط تعهد حماية الطفلة، وكذلك سداد ضمانا ماليا قدره 40 ألف جنيه مصري حوال (2360 دولارا)، مع تكليف المجلس القومي للطفولة والأمومة في مصر باستمرار متابعة حالة ابنتهما.