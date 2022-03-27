بسبب أغنية.. كريم عبد العزيز يقبل يد أصالة على الهواء (فيديو)

شهدت آخر حلقة من برنامج ”الدوم“ هو برنامج لاكتشاف المواهب بإحدى الفضائيات المصري، العديد من الأحداث والفعاليات، بحضور نجوم الفن والشخصيات والسياسة، من بينهم وزير الشباب والرياضة في مصر أشرف صبحي، والفنانين حسين فهمي، وكريم عبد العزيز، وأصالة نصري.

وخلال الحفل الذي أقيم ليل السبت واستمر حتى الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، أقدم الفنان كريم عبد العزيز على تقبيل يد الفنانة أصالة على الهواء مباشرةً، بعدما غنت الأخيرة له أغنية الفنان الراحل فريد الأطرش ”يا جميل“ بعد تغيير جزء من كلماتها إلى ”يا كريم يا كريم يا كريم .. يا أبو قلب أبيض وكريم“.

كما شاركت الفنانة السورية، الفنان حسين فهمي بأغنية ”يا واد يا تقيل“، ومازحته بالقول: ”أنا قاعدة دلوقتي جنب أحلى واحد والإضاءة جت على عيونه وشوفت أنها حقيقة.. معقول يا جماعة الحلاوة دي؟“.

كما قدمت أصالة أغنية ”شكرًا“، لأول مرة بجانب تقديمها لأغنية ”أنا حبك“ وسط عرض استعراضي وتفاعل كبير من الجمهور الحاضر في استوديو البرنامج.

في سياق آخر احتفلت أصالة مساء يوم الجمعة الماضي، بحفل زفاف ابنتها شام الذهبي على رجل الأعمال المصري أحمد هلال، بأحد فنادق العاصمة المصرية القاهرة.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي منذ يوم الجمعة عدة فيديوهات صورا مختلفة من الحفل الذي حظي بحضور عدد كبير من النجوم من بينهم تامر حسني وإليسا ورامي صبري ومنى زكي والإعلامية منى الشاذلي.

وشهد الحفل فقرات غنائية لكل من إليسا وتامر حسني ورامي صبري، كما قدم النجوم فقرات مشتركة مع النجمة أصالة.

وشام الذهبي هي الابنة الكبرى للمطربة أصالة نصري وتعمل كطبيبة جلدية متخصصة بالتجميل والعناية بالبشرة وتتمتع بشهرة واسعة ‏عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب صورها مع والدتها وعملها في مجال التجميل مع عدد كبير من النجوم.‏