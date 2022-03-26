نجل الفنان عبدالرحمن أبو زهرة: والدي غائب عن الوعي في العناية المركزة

تعرض الفنان المصري عبد الرحمن أبو زهرة لوعكة صحية خلال الساعات الماضية، ودخل على إثرها إلى العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال أحمد أبو زهرة نجل الفنان عبد الرحمن أبو زهرة، في تصريحات خاصة لـ“إرم نيوز“، إن والده غائب عن الوعي منذ 3 أيام، وتم حجزه بالعناية المركزة، ولم يستطع الأطباء تشخيص حالته حتى الآن، وينتظرون أن يعود لوعية، مشيرا إلى أنهم حتى الآن لا يعرفون السبب.

وأشار نجل عبد الرحمن أبو زهرة إلى أنه بالإضافة إلى غيابه عن وعيه، فقد أصيب بكسر في الحوض الأيمن، بعد أن سقط في الحمام قبل فقدان وعيه بساعات.

وتمنى أحمد أبو زهرة ألا يكون سبب فقدان الوعي نتيجة سقوطه في الحمام، وألا يكون قد ارتطم رأسه بشيء.

وناشد أبو زهرة محبي والده بالدعاء له أن يعافيه الله.

وكان أحمد أبو زهرة قد نشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”فيس بوك“ صورة تجمع بينه وبين والده، وعلق عليها: ”ربنا يشفيك ويرجعك لنا ولبيتك ولكل الناس اللي بتحبك بالسلامة.. ويا رب تعدي المرة دي على خير“.

وكان الفنان عبد الرحمن أبو زهرة قد تعافى مؤخرا من فيروس كورونا الذي أصيب به مطلع العام الجاري، ودخل بسببه العناية المركزة في مستشفى الشرطة بالقاهرة، حيث تم وضعه على أجهزة التنفس الصناعي.

وتعافى أبو زهرة من الفيروس المستجد، وأعلن نجله أحمد أبو زهرة خروجه من المستشفى، من خلال منشور كتبه عبر حسابه على فيس بوك، قال فيه: ”الحمد لله بابا خرج من المستشفى وشكرا لكل الناس اللي سألت وكل اللي اهتم وكان بيدعيله.. ربنا يقومك بالسلامة وتمر فترة النقاهة على خير“.

وتصدر الفنان عبد الرحمن أبو زهرة محركات البحث مؤخرا بعد ظهوره في فرح حفيدته وهو يرقص بالعصا، ويبدو على وجهه علامات السعادة والسرور، ورغم أنه لم يستطع أن يقف على قدميه، إلا أنه رقص معها وهو جالس على الكرسي، لكي يشاركها سعادتها.

يذكر أن الفنان عبد الرحمن أبو زهرة من فناني مصر الكبار الذين اشتهروا بأعمالهم القوية، وإجادتهم للغة العربية الفصحى، التي أهلته لتقديم أعمال كثيرة.