مصر.. فنانون ومشاهير يودعون جثمان الراحل أحمد حلاوة

شارك عدد كبير من نجوم الفن في مصر، في جنازة وتشييع جثمان الفنان المصري الراحل أحمد حلاوة، التي أقيمت عقب صلاة ظهر السبت، بمسجد المجمع الإسلامي بمنطقة الشيخ زايد، غرب القاهرة.

وكان من بين الحضور نقيب الممثلين المصرييين أشرف زكي والفنانة دنيا سمير غانم، وزوجها الإعلامي رامي رضوان، والفنانون منير مكرم وسامح الصريطي وإيهاب فهمي وعصام السقا ونهال عنبر وغيرهم.

وظهرت ملامح الحزن على وجوه الفنانين الذين حرصوا على إلقاء نظرة الوداع على جثمان زميلهم، الذي تتلمذ على يديه بالمعهد العالي للفنون المسرحية أجيال من الفنانين، كما دخلت ابنته في نوبة من البكاء الشديد أثناء دفنه.

ويقام العزاء للفنان الراحل يوم الإثنين المقبل، في مسجد الشرطة بشارع صلاح سالم بمدينة نصر بالقاهرة.

وكان الفنان أحمد حلاوة، توفي الجمعة، عن عمر ناهز 73 عامًا، متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ونعت نقابة الممثلين الفنان الراحل بالقول: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان أحمد حلاوة“.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرة الفنان أحمد حلاوة، ومتابعيه ومحبيه وكتبت: ”ونحن إذ ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعى طيف واسع من أبرز نجوم الوسط الفني في مصر الفنان الراحل، عقب تأكيد خبر وفاته، من خلال منشورات وتغريدات عبر حساباتهم بمواقع التواصل الاجتماعي، عبروا فيها عن حزنهم لفراق الراحل معددين خصاله ومناقبه الحميدة.

يذكر أن اسم الفنان أحمد حلاوة تصدر مؤشرات بحث غوغل بعد انتشار شائعة وفاته خلال الأيام الماضية أكثر من مرة، قبل أن تخرج نقابة المهن التمثيلية وتنفي الخبر، إلى أن توفي عقب ظهر الجمعة، داخل أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

وأحمد حلاوة ممثل مصري ولد في 7 كانون الثاني/ يناير عام 1949، وتخرج من كلية الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990.