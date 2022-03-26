مودل روز تنشر وثيقة تثبت أصولها السعودية وتسخر من طليقها

نشرت العارضة السعودية ومشهورة سناب شات ”مودل روز“ وثيقة تثبت أصولها السعودية، بعد تهديد طليقها رجل الأعمال محمد آل حمود، بسحب الجنسية السعودية منها، بعد حصولها على الخلع من محكمة سعودية.

وكان محمد آل حمود قد نشر عبر صفحاته على مواقع التواصل الاجتماعي منشورا قال فيه: ”من أخذ جنسية نسحبها“.

ونشرت مودل روز الوثيقة التي تثبت أصولها السعودية عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”سناب شات“، وأرفقتها بجزء من المسرحية المصرية الشهيرة ”مدرسة المشاغبين“، الذي يقول فيها الفنان عادل إمام ”بتحط نفسك في مواقف بايخه“، كنوع من السخرية من زوجها.

واتهم رجل الأعمال محمد آل حمود مؤخرا طليقته ”مودل روز“ بالاعتداء عليه بالضرب، حيث نشر صورة لرأسه وبه بعض الكدمات.

وردت ”مودل روز“ على اتهامات طليقها لها بالاعتداء عليه بالضرب، مشيرة إلى أنها ادعاءات كاذبة، وليس لها أساس من الصحة.

وقالت روز في فيديو نشرته عبر ”سناب شات“ مخاطبة متابعيها: ”الله لا يرزقكم بواحد مثل محمد، والله ما أتمناه لعدوي، كلمة عنده شركات وعنده وعنده، ما عنده إلا الحاوي، انتوا تعرفون إيش قاعد يسوي، قاعد يتصيد البنات اللي عندهم فلوس“.

وأضافت: ”أنا راسلة ناس يطقونه، الصورة اللي حطها عينه منفوخة ويده مدري وش فيها، هذي بعد ما سوى عملية زراعة الشعر، كلكم عارفين اللي يسوي عملية زراعة شعر، اعملوا بحث على غوغل، هو منتفخ وجه من عملية زراعة الشعر، أنا عندي الصورة الأساسية، بدك تكذب اكذب كذبة تتصدق“.

وكانت ”مودل روز“ قد أعلنت مؤخرا أن محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أصدرت حكما لصالحها بمنع طليقها محمد آل حمود من الاقتراب منها وتتبعها مدة 3 سنوات.

وخرجت روز آنذاك عبر حسابها على ”سناب شات“، وهي متأثرة وتبكي، مؤكدة أن ”هذا الحكم يمثل انتصارا لها، وأكثر أهمية من حكم الخلع الذي حصلت عليه قبل نحو شهرين“.

وعلقت المشهورة السعودية على الحكم، بالقول إن ”قضيتها بقيت في المحاكم لأكثر من عام، إلا أنها تجنبت الحديث عن التفاصيل إلى حين صدور حكم نهائي“.

وأكدت أن ”حكما صدر من المحكمة أخيرا لمنع طليقها محمد من ملاحقتها“، مضيفة أن ”طليقها كان يتتبعها في أماكن كثيرة، وسبق أن وضع لها أجهزة رصد، وأصبحت تخشى الخروج من المنزل بسببه“.