‪ مصر.. وفاة رجائي عطية نقيب المحامين خلال مرافعته بإحدى القضايا

أعلن في مصر، اليوم السبت، عن وفاة رجائي عطية نقيب المحامين المصريين ورئيس اتحاد المحامين العرب، إثر تعرضه لأزمة قلبية، خلال إحدى المرافعات بمحكمة جنوب الجيزة.

وأعلن أبو بكر ضوة الأمين العام المساعد لنقابة المحامين في مصر، عن وفاة نقيب المحامين إثر تعرضه لوعكة صحية أثناء نظر جلسة محاكمة المحامين أمام جنايات إمبابة.

وشغل عطية المولود في السادس من أغسطس/آب 1938 في ”شبين الكوم“ في محافظة المنوفية، العديد من المناصب، منها عضو مجلس الشورى السابق بالتعيين، كما شغل عضوية عدد من المجالس منها مجمع البحوث الإسلامية، والمجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، وكان عضوا في اتحاد الكتاب والمجلس المصري للشؤون الخارجية، كما تم اختياره خبيرا بالمجالس القومية المتخصصة.

وتولى رجائي عطية منصب نقيب المحامين المصريين، منذ 15 مارس/ آذار 2020، بعد خوضه معركة ضارية في مواجهة النقيب السابق سامح عاشور .

ومطلع العام الجاري تعرض عطية لصدمة كبيرة بوفاة نجلته هالة إثر إصابتها بفيروس كورونا.

ومنذ فوزه بانتخابات نقابة المحامين خاض عطية العديد من المعارك ، وشهد آخر المؤتمرات النقابية التي شارك بها في العاشر من مارس الجاري تقديمه كشف حساب أمام المحامين المصريين، حيث أكد أنه تولى مهمتين كبيرتين منذ أن أصبح نقيبًا للمحامين؛ الأولى مكافحة الفساد وضرب مواطنه، والثانية ضبط ميزانية النقابة.

وأضاف خلال مشاركته في حفل محامي غرب طنطا، أن ما يوضحه للمحامين من قضايا نقابية ليس طعنًا فيمن سبقه لتولي مهام النقابة، وإنما بيان للمهام الثقيلة الذي تولاها، قائلًا: ”كانت النقابة مبتلاة بالفساد، ولا يمكن أن ترسي السفينة بأمان إلا بعد مكافحة الفساد وضرب مواطنه“.

وأكد أنه أوقف تمامًا باب الإهدارات، ومنها الاحتفالات التي كانت تصرف فيها ملايين الجنيهات، وهذا مثل على ما ينبغى على القائم بالأمانة الاعتماد عليه، قائلا: ”أخذت على عاتقي تقليص الإنفاقات التي تهدر بغير حق، وتكريسها للأهداف الحقيقية لخدمة المحامين، فمؤتمر يوم المحاماة الذي عقد منذ شهرين وحضره وزير العدل ومساعدوه، ونقباء المحامين العرب، وكافة نقباء وأعضاء مجالس النقابات الفرعية، لم يكلف النقابة العامة مليما واحدا“.