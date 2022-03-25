أدهم النابلسي يكشف كيف قرر اعتزال الغناء (فيديو)

كشف المطرب الاردني المعتزل أدهم النابلسي لأول مرة عن كيف ومتى اتخذ قرار اعتزال الغناء، وذلك من خلال بث مباشر عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“.

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وقال أدهم النابلسي في الفيديو، أنه في شهر رمضان الماضي قد قرر أن يغلق جميع حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، حتى لا يشغله شيء عن عبادة الله في هذا الشهر الكريم“.

وأوضح النابلسي أنه كان يستعد لإطلاق ألبوم غنائي جديد مكون من 12 أغنية، كان سيبدأ في تسجيله بعد شهر رمضان، إلا أنه في العشر الأواخر من رمضان منحه الله القوة أن يتراجع عن قرار تسجيل الألبوم، وشعر براحة كبيرة لهذا القرار، وظل قرار الاعتزال النهائي يراوده حتى استخار الله وقرر أن يعتزل الغناء نهائيا.

وتوجه النابلسي بالشكر لكل شخص دعمه وتقبل قراره ودعى الله له بالثبات، موضحا أنه بدعوات هؤلاء استطاع أن يختم القرآن الكريم ويحصل على إجازة في التلاوة والتجويد.

وحصل الفنان المعتزل أدهم النابلسي،على إجازة في تلاوة القرآن الكريم، بعد ختم قراءته يوم الخميس، في أحد المساجد بالأردن.

المغني التائب #أدهم_النابلسي يحصلُ على إِجازةٍ في تلاوة القرآن الكريم.

اللهمَّ بارك له واهدنا فيمَن هديتَ. pic.twitter.com/p1kVJXOjzW — عبدالله رشدي (@abdullahrushdy) March 25, 2022

وذكرت إذاعة ”حسنى“ الأردنية، عبر حسابها في تويتر، أن أدهم النابلسي ”أنهى يوم الخميس، الإجازة في تلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، في مسجد أبو عيشة في العاصمة عمان“.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر النابلسي وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم في أحد المساجد.

كما تداول ناشطون آخرون، صورا للنابلسي، وهو يحمل درعا كُرم من خلالها بمناسبة حصوله على إجازة في تلاوة القرآن الكريم.

الفنان المعتزل أدهم النابلسي يُتم حفظ القرآن الكريم، ويحصل على إجازة بالتجويد. بارك الله فيه وثبّته ❤️ pic.twitter.com/qtPbjWS0bH — تركي الشلهوب (@TurkiShalhoub) March 25, 2022

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا مقطع فيديو ظهر فيه أدهم النابلسي وهو يؤم المصلين في أحد مساجد الأردن.

وكان قد أعلن الفنان الأردني أدهم النابلسي، في نهاية العام الماضي، اعتزاله الغناء وتفرغه للعبادة بهدف ”إرضاء الله“.

وقال النابلسي في فيديو نشره حينها عبر قناته الرسمية على يوتيوب: ”هذا الفيديو لأقول لكم خبرا سعيدا جدا بالنسبة إلي.. كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر.. الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين“.