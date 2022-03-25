ميغان ماركل تكشف عن المحتوى الذي ستقدمه على "سبوتيفاي"

أعلنت ميغان ميركل عن المحتوى الذي تعتزم تقديمه على شكل تسجيلات صوتية لمنصة سبوتيفاي، وذلك بعد مرور عام على توقيعها والأمير هاري عقدًا مجزيًا مع المنصة.

وكشفت ماركل في بيان أن البودكاست المنتظر، يحمل عنوان ”أرشيتايبس“ (Archetypes)، وسيدور موضوعه حول الصورة النمطية التي يعطيها المجتمع والإعلام للمرأة.

وجاء في البيان :“هكذا سنتحدث عن النساء: الكلمات التي نربي بها بناتنا، والطريقة التي تعكس بها وسائل الإعلام صورة المرأة..“.

وتساءلت زوجة الأمير هاري:“ولكن من أين جاءت هذه الصور النمطية؟ وكيف تستمر في الظهور، وتحديد حياتنا؟“

وتضيف:“هذا ”أرشيتايبس“، البودكاست الذي سنقوم خلاله بتشريح واستكشاف وتخريب الملصقات التي تحاول منع النساء من التقدم… سيكون لي حوار مع سيدات لا يفهمن كيف تشكل تلك الصور النمطية حكاياتنا، وسأتحدث إلى مؤرخين لنفهم كيف وصلنا إلى هذا“.

ولم تحدد ماركل تاريخًا محددًا لظهور البودكاست، لكن صحيفة ”لوس أنجلس تايمز“ أكدت انه سيكون جاهزًا ابتداءً من هذا الصيف.

وكان الأمير هاري، وميغان ميركل، قد وقّعا من خلال شركتهما ”آرشويل“، عقودًا بمبالغ كبيرة جدًا مع منصات رقمية بهدف تقديم محتوى، وقدر مبلغ العقد مع نيتفليكس بـ 120 مليون دولار، كما قدر العقد مع ”سبوتيفاي“ بقيمة تتراوح بين 25 و 30 مليون دولا، بحسب ما نقله موقع ”20 مينوت“.

وتم توقيع العقد مع سبوتيفاي، في كانون الأول/ ديسمبر 2020، لكن الزوجين لم يقدّما أي محتوى على المنصة، باستثناء حلقة خاصة للترويج للمشروع، تحدث خلالها أصدقاء الزوجين، مثل: جيمس كوردن، وستايسي أبرامز، وإلتون جون.

وهذا التأخير عرَّضهما للانتقادات، وسبق أن كشف مقال على ”نيوزويك“ مدى الضغط الذي يعيشه دوق ودوقة ساسكس لتقديم محتوى بجودة عالية.

وكتب أنتوني بور المتخصص في العلاقات العامة في نيوزويك: ”إن الوفاء بالوعود أمر حيوي بالنسبة لهاري وميغان، ليس فقط بسبب العقود الخيالية التي نجحا في التفاوض حولها، ولكن ليظهرا أيضًا لشركات أخرى محتملة أنه يمكن الاعتماد عليهما في الوفاء بالوعود، وتقديم علاقة جيدة بين الجودة والمقابل، وتحقيق عائد جيد للاستثمار“.