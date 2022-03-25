مهندس اتصالات ومدرس للمسرح.. محطات في حياة الفنان أحمد حلاوة

رحل اليوم الجمعة، الفنان المصري أحمد حلاوة، عن عمر ناهز الـ73 عامًا، متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

وأحمد حلاوة مهندس الاتصالات الذي تخرج في كلية الهندسة تخصص الاتصالات عام 1969، استطاع أن يجمع بين الفن والهندسة، بعدما التحق عقب تخرجه في كلية الهندسة مباشرةً بالمعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج وحصل على البكالوريوس عام 1973.

عقب التخرج من المعهد العالي للفنون المسرحية زاد شغف الفنان الراحل وتعلقه وحبه بالفن وقرر التعمق في دراساته حيث حصل على دبلوم الدراسات العليا من المعهد نفسه في مجال الإخراج عام 1990، ليبدأ بعد ذلك مشواره الفني وشارك في أكثر من 200 عمل درامي وسينمائي ومسرحي.

ولم يتوقف تحصيله العملي عند هذا الحد، بل نال درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينمائي في العاصمة الرومانية بوخارست علم 1994، وكان موضوعها (تقنيات إخراج الكوميديا في المسرح المصري المعاصر).

تدرج أحمد حلاوة في مناصب عدة منها معيد في قسم التمثيل والإخراج في أكاديمية الفنون في المعهد العالي للفنون المسرحية، وأخصائي مسرح في قسم الثقافة الجماهيرية في وزارة الثقافة، وعمل مدرسا للمسرح في معهد الفنون المسرحية.

عقب حصوله على الدكتوراه ساهم الفنان الراحل في إنشاء قسم علوم المسرح في كلية الآداب جامعة حلوان كأستاذ في قسم التمثيل والإخراج، كما عمل مخرجاً بالمسرح القومي ومشرفاً فنياً لمسرح الطليعة (قاعة زكي طليمات) عام 1994.

وقام الراحل بإخراج وتأليف العديد من المسرحيات التي مثلت مصر في المهرجانات العالمية والمحلية وحصل على العديد من الجوائز الفنية.

وعن مسيرته الفنية، قدم أحمد حلاوة خلال هذه المسيرة أكثر من 200 عمل فني أبرزها مسلسل ”دموع في عيون وقحة“ عام 1980 مع عادل إمام وصلاح قابيل ومصطفى فهمي ومعالي زايد، ومسلسل ”رأفت الهجان“ عام 1994 بطولة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، و“أهل كايرو“ عام 2010 مع خالد الصاوي وكندة علوش، و“الاختيار 2″ الذي عرض في رمضان الماضي.

وكانت آخر الأعمال الفنية للفنان أحمد حلاوة، مسلسل ”ورا كل باب“، من بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمي جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد.

أما آخر أعماله التي شارك فيها ولم تر النور بعد هو فيلم ”الجواهرجي“ مع الفنانين محمد هنيدي ومنى زكي، وقد انتهى بالفعل من تصوير مشاهده، وقد يعرض الفيلم في موسم عيد الفطر المقبل، وكان الفنان الراحل متحمسا لدوره في هذا الفيلم الذي منعه القدر من مشاهدته.