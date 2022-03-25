وفاة الممثل المصري أحمد حلاوة عن عمر 73 عاما

أعلنت نقابة نقابة المهن التمثيلية في مصر، اليوم الجمعة، وفاة الفنان أحمد حلاوة، عن عمر ناهز الـ73 عامًا، متأثرًا بمضاعفات إصابته بفيروس كورونا.

ونعت نقابة الممثلين على صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيسبوك”، الفنان الراحل بالقول: ”بقلوب مؤمنة بقضاء الله تنعى نقابة المهن التمثيلية ببالغ الحزن والأسى وفاة الفنان أحمد حلاوة”“.

وتقدمت النقابة بخالص العزاء لأسرة الفنان أحمد حلاوة، ومتابعيه ومحبيه وكتبت: ”ونحن إذ ندعو له بالرحمة والمغفرة وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.. وإنا لله وإنا إليه راجعون”.

ونعى عدد من الفنانين في مصر الفنان الراحل عقب تأكيد خبر وفاته، كان من بينهم الفنان محمد هنيدي الذي نشر صورة الفنان الراحل أحمد حلاوة على حسابه الشخصي بموقع “تويتر” وكتب: “البقاء لله في الفنان الكبير أحمد حلاوة ربنا يرحمك ويغفر لك ويصبر أهلك”.

فيما نشرت الفنانة نجلاء بدر، صورة الفنان الراحل، عبر حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستغرام“، مقدمة العزاء لأسرته ومحبيه.

وكتبت نجلاء بدر: ”لا إله إلا الله البقاء لله ربنا يرحمه ويغفر له ويسكنه فسيح جناته.. الفنان أحمد حلاوة في ذمة الله”.

يذكر أن اسم الفنان أحمد حلاوة تصدر مؤشرات بحث غوغل بعد انتشار شائعة وفاته خلال الأيام الماضية أكثر من مرة، قبل أن تخرج نقابة المهن التمثيلية وتنفي الخبر، إلى أن صعدت روحه عقب ظهر اليوم الجمعة داخل أحد مستشفيات العاصمة المصرية القاهرة.

وأحمد حلاوة ممثل مصري ولد في 7 يناير عام 1949، وتخرج من كلية الهندسة تخصص اتصالات عام 1969، كما حصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص تمثيل وإخراج من أكاديمية الفنون بالقاهرة عام 1973، ثم حصل على دبلوم الدراسات العليا في المعهد العالي للفنون المسرحية تخصص إخراج عام 1990.

كما حصل الفنان أحمد حلاوة على درجة الدكتوراه في فلسفة الفنون من جامعة الفن المسرحي والسينمائي بوخارست في رومانيا عام 1994، ويعمل أستاذًا في مادة ”المسرح“، في كلية الآداب بجامعة حلوان المصرية.

وعن مسيرته الفنية، قدم أحمد حلاوة خلال هذه المسيرة أكثر من 200 عمل فني أبرزها مسلسل ”دموع في عيون وقحة“ عام 1980 مع عادل إمام وصلاح قابيل ومصطفى فهمي ومعالي زايد، ومسلسل ”رأفت الهجان“ عام 1994 بطولة الفنان الراحل محمود عبدالعزيز، و“أهل كايرو“ عام 2010 مع خالد الصاوي وكندة علوش، و“الاختيار 2″ رمضان الماضي.

وكانت آخر الأعمال الفنية للفنان أحمد حلاوة، حكاية 90 يوم من مسلسل ورا كل باب، من بطولة الفنان نضال الشافعي، وميمي جمال، وأحمد رفعت، ودنيا عبد العزيز، وعفاف رشاد.