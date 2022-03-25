مشهورا "تيك توك" بقطر "فهد ونورة" يعلنان الاعتزال بسبب قضية

أعلن الزوجان المشهوران على موقع ”تيك توك“، السعودي فهد العرابي والقطرية نورة، عن اعتزالهما نهائيا وسائل التواصل الاجتماعي؛ بعد قضية مرفوعة ضدهما.

وخرج كل من ”نورة وفهد“ في مقطع فيديو نشراه، أمس الأربعاء، على حسابهما في ”تيك توك“ ليعلنا اعتزالهما، دون أن يكشفا تفاصيل القصة.

وقالت نورة في مطلع الفيديو إنها ”وفهد غير حزينان لكونهما سيتخليان عن مواقع التواصل الاجتماعي“، مؤكدة أن ”الحياة حلوة“ وأن ما سيفتقدانه هو جمهورهما فقط.

بدوره، أكد فهد العرابي أنه ”غير منزعج بسبب أنه قد يتعرض للسجن مدة شهر“، لافتا إلى أنها ”ستكون بمثابة تجربة بالنسبة له حتى لو كانت قاسية“، دون أن يشير إلى سبب احتمالية صدور حكم بسجنه.

وعلق فهد في نهاية البث، بالقول: ”بتمنى تسامحوني يا رب، إذا أنا جرحت أو غلطت بحق أحد، بالنهاية أنا مسلم بالنهاية أنا بشر، فسامحوني“.

ولم يؤكد المشهوران إن كانا بالفعل ينويان الاعتزال نهائيا.

ودائما ما كان الثنائي يثير الجدل بسبب غرابة تفاصيل حياتهما، حتى وصلت لدى البعض إلى اتهامهما بالتعامل مع السحر.

ويغلب على محتوى الثنائي الخليجي، اهتمامهما بالطعام، إذ نادرا ما كانا يعرضان مقاطع فيديو لهما دون أن يكونا جالسين على طاولة الطعام ويتناولانه.

وسبق أن سلط صانع المحتوى ”سويلط“ الضوء على جزء من حياة الثنائي، واصفا حياتهما بـ“الغريبة“، وأنها غامضة جدا رغم عرضهما على المتابعين تفاصيل كثيرة منها.

وقال إن ”حياة فهد ونورة متناقضة، وتملؤها الإشاعات على غرار اعتداء فهد على نورة، وكذلك سيطرة نورة على فهد، التي ينسبها متابعون للسحر“.

ويشاع عن ثنائي ”تيك توك“ تعاملهما مع السحر، خاصة في ظل وجود دميتين ”مشنوقتين“ في غرفة غامضة في منزلهما، وسبق أن ظهرتا في مقاطع فيديو لهما، كما قام فهد بعرضهما خلال بث مباشر في تيك توك مع الإعلامي ماجد العنزي.

وكشف فهد في اللقاء جانبا من تفاصيل وجود الدمية، رغم تردده في معظم تصريحاته، إذ أكد على وجود دمية مشنوقة في المنزل، والتي عرضها خلال اللقاء، إذا كانت معلقة ودمية أخرى قبالتها وهما مشنوقتان فوق سرير في غرفة يسودها الغموض.

وقال إنه حاول ونورة سابقا التخلص من الدمية لكنهما لم يتمكنا من ذلك، مدعيا أنهما في كل مرة كانا يفعلان ذلك، تعود الدمية مجددا.

وأضاف أن ”الدمية موجودة في الأصل من قبل زواجه من نورة، وهي ترافق زوجته“، لافتا إلى أن ”والدتها هي من كانت تتعامل في الأصل مع الدمى، للسيطرة على بناتها وللحصول على رواتبهن من وظائفهن لنفسها، مبينا أن ”زوجته نورة عانت كثيرا من والدتها“.

وتابع في اللقاء أن لكل شقيقات نورة كذلك دمى مماثلة في منازلهن، وأن لدى الأم نسخ من هذه الدمى.

وأشار إلى أن زوجته نورة تدخل في أحيان كثيرة لغرفة الدمى، وتظل فيها مدة ساعات وهي ساكنة، مؤكدا أنه ”لا يعرف ماذا تفعل في الغرفة وسبب بقائها فيها“.

وعلق بالقول إنه أحيانا كثيرة ما يرى ونورة قطة سوداء في منزلهما، لا يعرفان كيف ومن أين تدخل، ثم لا تلبث أن تختفي.

واكتفى فهد العرابي بذكر جانب من التفاصيل، منوها إلى أنه ”لا يستطيع قول كل شيء“.

وقبل أن يكشف فهد عن شخصيته الحقيقية، كان يخرج عبر تطبيق ”تيك توك“ بشخصية فتاة تدعى دانة إلى أن قامت السلطات القطرية باستدعائه، حيث اعترف لاحقا أمام المشاهدين أنه رجل واسمه ”فهد“.

وتخرّج فهد العرابي من كلية الطب في المملكة العربية السعودية، وكان رياضيا، وذلك قبل زواجه من نورة.

وهذه ليست الزيجة الأولى لفهد، فقد سبق أن أعلن أنه ”عقيم“ وعاجز عن الإنجاب، وقد تزوج من نورة قبل 7 سنوات بعد قصة حب.