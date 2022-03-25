أدهم النابلسي يحصل على إجازة في تلاوة القرآن الكريم

حصل الفنان الأردني المعتزل أدهم النابلسي، على إجازة في تلاوة القرآن الكريم، بعد ختم قراءته يوم الخميس، في أحد المساجد بالأردن.

وذكرت إذاعة ”حسنى“ الأردنية، عبر حسابها في تويتر، أن أدهم النابلسي ”أنهى يوم الخميس، الإجازة في تلاوة القرآن الكريم برواية حفص عن عاصم، في مسجد أبو عيشة في العاصمة عمان“.

وتداول ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو يظهر النابلسي وهو يقرأ آيات من القرآن الكريم في أحد المساجد.

كما تداول ناشطون آخرون، صورا للنابلسي، وهو يحمل درعا كُرم من خلاله بمناسبة حصوله على إجازة في تلاوة القرآن الكريم.

وكان نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي قد تداولوا مؤخرا مقطع فيديو ظهر فيه أدهم النابلسي وهو يؤم المصلين في أحد مساجد الأردن.

وكان قد أعلن الفنان الأردني أدهم النابلسي، في نهاية العام الماضي، اعتزاله الغناء وتفرغه للعبادة بهدف ”إرضاء الله“.

وقال النابلسي في فيديو نشره حينها عبر قناته الرسمية على يوتيوب: ”هذا الفيديو لأقول لكم خبرا سعيدا جدا بالنسبة إلي.. كل شخص لديه أهداف يريد تحقيقها في هذه الحياة، ولكن عندما نصل إلى الهدف ماذا سنشعر.. الهدف الرئيسي لوجودنا في الحياة هو لإرضاء وعبادة رب العالمين“.

وتابع: ”ليس مشكلة أن يكون لدينا أهداف ولكن أن يكون هذا الهدف متناسقا مع هدف وجودنا في الحياة وهو عبادة رب العالمين، بالنسبة لي الحلم الذي كنت أحاول تحقيقه لا يرضي رب العالمين“.

وقال: ”الحمد لله وبفضله أتى هذا اليوم، وأنا اعتزلت الغناء وأشكركم على دعمكم.. هذه ليست النهاية وأتمنى أن تشاركونني رحلتي الجديدة“.

وانقسم الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي بين مؤيد ومعارض لقرار النابلسي، فيما طالبه عدد من متابعيه ”بتسجيل القرآن بصوته الجميل“.

وفي تصريحات سابقة أدلى بها إلى إذاعة ”حياة إف إم“ المحلية، قال النابلسي، إن ”قرار اعتزاله اتخذه منذ نحو 6 أشهر، حيث بدأ بإبلاغ الأهل والأقارب والأصدقاء، والمقربين إليه، ولم يسرب أي منهم القرار“.

وأكد النابلسي أنه ”يحترم كل الآراء، سواء التي تؤيد قرار اعتزاله أو تعارضه“، معربا عن أمله أن ”يتفهم الناس قراره“.