ديانا حداد: برودة الطقس وأسباب تنظيمية وراء عدد الجمهور القليل بحفل بابل

علقت الفنانة اللبنانية ديانا حداد على الانتقادات التي وجهت لها بسبب غنائها على مسرح به عدد قليل من الجمهور في حفلها الأخير الذي أقيم ضمن فعاليات مهرجان بابل بالعراق.

وتداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو من الحفل، بينما كانت الفنانة ديانا حداد تغني والمسرح به عدد قليل من الجمهور، ما دفع النشطاء للسخرية منها.

وظهرت ديانا حداد في مقطع فيديو عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي، علقت خلاله على الانتقادات التي تعرضت لها قائلة: ”مساء الخير، بخصوص مشاركتي بمهرجان بابل اللي أسعدتني ولقاء جمهوري الحبيب في العراق أكيد واللي انتظروني من 5 مساء إلى لغاية الساعة 12 رغم برودة الجو“.

وكشفت ديانا حداد سبب تواجد جمهور قليل في المسرح قائلة: ”المفترض إني كنت أصعد على المسرح الساعة 9 مساءا، ولكن لأسباب تنظيمية اضطررت إني أصعد على المسرح الساعة 11 ونصف، يعني بعد ساعتين من موعد صعودي على المسرح“.

وتابعت: ”بكل الأحوال بدي أشكر كل الجمهور اللي حضر، وكل الجمهور اللي تفاعل، وكل الجمهور اللي ما قدر يكمل، لأن فعلا الجو كان بارد، وبوعدكم بحفلات قريبا إن شاء الله في العراق، في إبريل، أو في بغداد بشهر 10 أو في شهر 11“.

وكانت ديانا حداد قد تعرضت لانتقادات بسبب تشابه إطلالتها مع إطلالة الفنانة نوال الكويتية، ووصفها الجمهور بأنها تقلدها.

وردت الفنانة اللبنانية على الانتقادات التي وجهت إليها من خلال تغريدة عبر حسابها الرسمي على مواقع التواصل الاجتماعي كشفت خلالها حقيقة تقليدها للفنانة الكويتية، حيث نشرت الصورة موضع الاتهام وعلقت عليها: ”للعلم فقط.. هذه الصورة تم تصويرها في الأول من سبتمبر 2021، يعني منذ أربعة أشهر للي قاعدين يقارنوا ويقولوا ديانا قلدت نوال.. مع حبي الكبير لأم حنين“.

ولم تكتف ديانا حداد بهذه التغريدة، بل تبعتها بتغريدة أخرى تؤكد خلالها عدم تقليدها لنوال الكويتية، وكتبت فيها: ”واللي عنده استفسار يتأكد من المصور، لأنه نفس المصور اللي صورني صور أم حنين“.