بعد وفاة والدها.. شمس بسام الملا تعلن عودتها للتمثيل

أعلنت الفنانة السورية الشابة شمس ابنة الفنان الراحل بسام الملا عن عودتها للتمثيل بعد غياب، مشيرة إلى أنها تحضر الآن لعمل فني.

وردت شمس الملا على سؤال أحد متابعيها على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“ عن سبب ابتعادها عن التمثيل.

وقالت: ”كنت عم أستقل ماديا عن أبي، فكان لازم ألتزم بمسؤولياتي، بس إن شاء الله راجعة أمثل عن قريب في مشروع حلو عم حضرله“.

وتعرضت شمس بسام الملا خلال الساعات الماضية لانتقادات واسعة من الجمهور بسبب ظهورها بملابس مكشوفة وتخليها عن اللباس الأسود الذي ارتدته حزنا على وفاة والدها الفنان بسام الملا.

وردت شمس على الانتقادات التي طالتها من خلال خاصية الاستوري عبر حسابها الشخصي على موقع التواصل ”إنستغرام“ قالت فيه: ”صرلي شهر بالمشافي والدكاترة ما عارفة شو فيني عم يقولولي ممكن من الزعل وشغلي تركته من حالتي النفسية“.

وأضافت: ”رجعت لحياتي ومالي خجلانة رجعت أضحك رجعت ألبس ألوان رجعت أطلع من البيت، رجعت أعزف بيانو رجعت للرياضة رجعت نام لأنه إذا ما بعمل هيك هشوف الزعل بصحتي متل ما صار“.

واختتمت: ”أبي ما مات بعده موجود وعم يجيني بمناماتي ورح يبقى جنبي وجوا بقلبي“.

وأعلنت ابنة المخرج الراحل بسام الملا، عن رغبتها في تبني طفل يتيم ”عن روح والدها“، وفق تعبيرها.

وكشفت شمس في لقاء إعلامي، أن والدها المخرج كان رجلا ديمقراطيا وصديقا لها قبل أن يكون أبا، وكان دائما ما يمنحها رأيه كصديق وأب، ويعطيها الحرية لاختيار ما ترغب.

وأضافت أنها تعد والدها أن تكمل مسيرته الإنسانية، لكونه ”كان إنسانا معطاء“، متمنية أن تتابع في طريق أعمال الخير التي كان يقوم بها.

وودعت شمس والدها الفنان بسام الملا الذي مات في 22 يناير الماضي إثر تداعيات مرض السكري برسالة مؤثرة، حيث كتبت: ”يا أول وآخر عشق بالروح.. يا حبي الأبدي عم بسأل حالي يا ترا كنت بتعرف اديش بحبك قبل ما تروح؟ كنت بتعرف أني موجوعة على وجعك، وما بيمرق نهار علي بدون ما ادعي الله أنه ياخود من عمري وعطيك و ياخود من صحتي ويعطيك؟“.