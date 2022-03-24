حكم قضائي ضد راغدة شلهوب وطارق الشناوي في سب حلا شيحة ومعز مسعود

أصدرت محكمة مصرية، اليوم الخميس، حكمًا نهائيًا بتغريم كل من الإعلامية راغدة شلهوب، والناقد الفني طارق الشناوي، في قضية سب وقذف الفنانة المصرية حلا شيحة، خلال برنامج ”نص الكلام“، الذي تقدمه شلهوب.

وجاء الحكم بتغريم كل من شلهوب والشناوي 5 آلاف جنيه لكل منهما إضافة إلى 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت.

وأقام محامي معز مسعود جنحة مباشرة ضد طارق الشناوى الناقد الفني وراغدة شلهوب يتهمهما بتوجيه عبارات السب والقذف له ولزوجته حلا شيحة في تصريحات عبر البرنامج، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة.

وتعود تفاصيل القضية في شهر آب/أغسطس الماضي، عندما قرر الداعية المصري معز مسعود، زوج الفنانة حلا شيحة مقاضاة الناقد الشناوي، بدعوى الإساءة له ولزوجته، والتدخل في حياتهما الشخصية.

وجاء قرار معز عقب تصريحات أطلقها الشناوي، عليه وعلى وزوجته شيحة، خلال استضافته في برنامج ”نص الكلام“.

وقال مسعود، في رسالة موجهة للشناوي، عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ”تويتر“: ”طارق الشناوي، تعمّدت الإساءة لشخصي، وأهل بيتي كثيرًا، والآن تجاوزت حدود تخصّصك كالعادة، وتعدّيت على حياتي الشخصية، وأسأت لي، ولزوجتي، وأهلها“.

وأضاف أنه ”من واجبنا أنا وزوجتي كمواطنيْن مصرييْن أن نقاضيك لتأخذ العدالة فيك مجراها، وردعًا لكل من يقحم نفسه في حياة الناس الشخصية“.

وكان الشناوي، قد صرح خلال استضافته في البرنامج بأن ”تركيبة الفنانة شيحة بها شيء خطأ“، بسبب التناقضات التي ظهرت بشخصيتها خلال الفترة الأخيرة، لافتًا إلى أنها كانت بحاجة إلى فترة تأهيل بعد عودتها إلى الفن مرة أخرى.

وأضاف أن حلا لم تكن لديها قدر من الانضباط الكافي بعد عودتها من كندا، منوهًا إلى أن معز مسعود استغل التناقض بشخصية حلا، واتخذها ”كتربة صالحة لتحقيق أهدافه“، على حد تعبيره.

وأوضح أن مسعود يستخدم ورقة شيحة لتمرير آرائه الغريبة، مشيرًا إلى أنه توقع أن ترتدي الفنانة شيري عادل الحجاب بعد زواجها منه، لكنها كانت متحفظة في ملابسها فقط بعد الزواج منه لأن شخصيتها قوية مقارنة بشخصية حلا، بحسب قوله.

وذكر أن مسعود يحاول الترويج لنوع من الفن الشرعي الملتزم بمعايير غير فنية، كما فعل الإخوان عند بدايتهم العام 1928.