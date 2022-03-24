حنان ترك تتعرض لأزمة صحية مفاجئة وابنها يطلب الدعاء

كشف نجل الفنانة المصرية المعتزلة حنان ترك أن والدته تمر بأزمة صحية مفاجئة وصعبة، دون أن يكشف تفاصيل الوعكة المفاجئة التي ألمت بها.

ونشر آدم خطاب نجل حنان ترك منشورًا عبر ”ستوري إنستغرام ”شاركه مع متابعيه، كشف فيه عن تعرض والدته لعارض صحي تطلّب نقلها إلى المستشفى.

وقال آدم في منشوره: ”أرجو الدعاء بالشفاء العاجل لأمي“، من غير أن يقدم أي معلومات أخرى بهذا الشأن.

يذكر أن حنان ترك أصيبت مع أسرتها بفيروس كورونا، وأكدت في تغريدة نشرتها عبر حسابها على ”تويتر“ أنها تتعافى من الإصابة، موجهة الشكر لكل من اهتم بأمرها.

وقالت: ”الحمد لله وبفضله، ثم دعواتكم، أنا وأسرتي تعافينا من كورونا، وأشكر كل من سأل عنا، ودعا لنا، وأسأل الله أن يمنّ علينا جميعًا بالصحة والعافية.. وكل عام والعالم كله بألف خير، ربنا يجعله عامًا كله سعادة وهناء ورضا من الرحمن، وأن يمتعكم جميعًا بالصحة، والسعادة، والأمن والأمان“.

وكانت ”ترك“ قد أعلنت اعتزالها، في العام 2012، من خلال برنامج تلفزيوني يقدمه الإعلامي اللبناني نيشان، وأكدت مرارًا أن هذا القرار لا رجعة فيه، وليس محلًا للنقاش بتاتًا، وأنها لن تعود للتمثيل مجددًا.

وكان آخر عمل قدمته ”ترك“ هو المسلسل ”أخت تريز“ إنتاج، العام 2012، وتدور أحداثه بين علاقة المسيحيين والمسلمين، وتمثل ذلك من خلال فتاتين توأم، لكنهما افترقتا وهما رضيعتان، وقدمت ”ترك“ دور التوأم.

وتنشط حنان ترك عبر حساباتها على منصات التواصل الاجتماعي وتشارك جمهورها بشكل مستمر صورها ومقاطعها المرفقة بعبارات إيجابية تشجع على الحياة، والتطور، وغيرهما من الأمور التي تقود لتحسين الذات.