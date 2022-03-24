أكاديميون مخضرمون يبنون قطاعا موسيقيا واعدا في السعودية

بينما تزدحم مسارح الرياض وساحاتها المخصصة للفعاليات الفنية، بالكثير من الحفلات الموسيقية والغنائية منذ نحو خمسة أشهر، تشهد المملكة ككل اهتماما مؤسسيا لافتا بالموسيقى.

وبنهاية الشهر الجاري، سينتهي موسم الرياض الترفيهي بعد أشهر من الفنون والترفيه، قارب عدد جمهورها نحو 15 مليون زائر.

وتمضي السعودية بخططها في بناء قطاع موسيقي واعد بالاعتماد على مؤسستها حديثة النشأة نسبيا، هيئة الموسيقى.

وقررت وزارة الثقافة، التي تشرف على هيئة الموسيقى، تكليف سلطان بن عبدالرحمن البازعي، رئيسا تنفيذيا جديدا للهيئة الحكومية خلفا للرئيس السابق محمد بن عبدالله الملحم.

وتضم سيرة الرئيس الجديد لهيئة الموسيقى، محطات كثيرة في عالم الثقافة والفنون بجانب خبرته الإدارية، آخرها منصب الرئيس التنفيذي لهيئة المسرح والفنون الأدائية، والذي لا يزال يشغله حتى الآن.

ويحمل البازعي إجازة في الصحافة من جامعة الملك سعود، وعمل في تخصصه لسنوات، بما في ذلك رئيسا لتحرير صحيفة ”اليوم“، بجانب اهتماماته الثقافية التي قادته ليكون رئيس الجمعية السعودية للثقافة والفنون وقضاء ثلاث سنوات في الملحقية الثقافية في فرنسا، ومسؤولا عن النشاط الثقافي في مهرجان الجنادرية للتراث والثقافة، بجانب محطات عديدة أخرى.

وتقول وزارة الثقافة إن البازعي سيعمل على تسيير أعمال هيئة الموسيقى وضمان استمرار تنفيذ استراتيجية تطوير القطاع الموسيقي في المملكة، والتي تم إطلاقها من قبل الرئيس السابق، محمد الملحم، والذي عمل مع منسوبي الهيئة على إدارة وتنفيذ مشاريع ومبادرات الهيئة.

ويحمل الرئيس السابق الملحم، إجازة في التسويق من كلية الإدارة الصناعية في جامعة الملك فهد للبترول والمعادن، وعمل بمناصب عليا في شركات عالمية مثل ”يونيلفر“ و“بيبسي“، قبل التحاقه بمجموعة MBC، ويتقلد منصب مدير عام المجموعة للإذاعات والموسيقى وتطوير الأعمال.

وقبل تعيين الملحم في منصبه بهيئة الموسيقى، في أيلول/ سبتمبر 2020، كانت جهاد الخالدي، تشغل المنصب منذ بداية ذلك العام، عندما أنشأت المملكة هيئة الموسيقى لأول مرة في تاريخها لتشرف على خططها الطموحة في بناء القطاع الذي واجه قيودا كثيرة في الماضي.

ودرست الخالدي الموسيقى في مصر بشكل أكاديمي قبل عقود بدعم من عائلتها، لتصبح واحدة من أميز العازفات السعوديات من بنات جيلها، قبل أن تستعين بها وزارة الثقافة في إطلاق عمليات التأسيس وبناء الاستراتيجية والمشاريع والأعمال ذات الصلة بنشاط الهيئة.

ويشترك الأكاديميون الثلاثة: الخالدي، الملحم، والبازعي، والذين تناوبوا لحد الآن على رئاسة هيئة الموسيقى، في كونهم من العازفين والإداريين المخضرمين في قطاع الفنون والثقافة، وتعول عليهم وزارة الثقافة في تحقيق أهدافها الموسيقية الطموحة واستراتيجية هيئة الموسيقى.

وضمت استراتيجية الهيئة التي تم إطلاقها، أواخر العام الماضي، الكثير من المشاريع والأهداف، بإدخال تعليم الموسيقى في كل مراحل التعليم، وإنشاء مراكز موسيقية تعليمية وتدريبية لتعليم الهواة والمهتمين، وتدشين المعهد العالي للموسيقى الذي يقدم دورات لحاملي شهادات الدراسات العليا والشهادات المهنية 2030.

كما تضمنت تلك الاستراتيجية تأسيس أكاديمية افتراضية للتعليم الإلكتروني (عن بعد)، لنحو 50 تخصصًا موسيقيًّا، وتأسيس ”بيت العود“ المتخصص بتلك الآلة الشرقية، وإنشاء أكاديمية الموسيقى العربية، ومركز الأبحاث الموسيقية، وبناء استوديو تسجيل كبير بالرياض، وتشجيع القطاع الخاص على فتح أكثر من 50 استوديو تسجيل في جميع أنحاء المملكة.

فيما تمكن عدد محدود من السعوديين والسعوديات من تنمية مهاراتهم الموسيقية في العقود الماضية، بدعم من عائلاتهم في ظل غياب تدريس وتعليم الموسيقى في البلاد على نطاق واسع بفعل انتشار آراء دينية تحرمها.

لكن ذلك أصبح الآن من الماضي، حيث فاجأت السعودية الجميع بعدما نجحت في غضون أعوام قليلة، بالتحول لوجهة عالمية للثقافة والفنون، واستقطبت العديد من الفعاليات والمهرجانات التي حضرها أشهر فناني ونجوم العالم.

وكان ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، أجاب عن سؤال لمجلة ”أتلانتيك“ الأمريكية، حول اعتراض القادة الدينيين على الموسيقى، بالقول: ”نعم، يفعلون ذلك، ويجادلون ونحن نجادلهم بدورنا، ومرةً أخرى، نرجع إلى التعاليم الإسلامية، وبالتالي تعد الموسيقى أمرًا ذا خِلاف في الإسلام، وليست أمرًا متّفقًا عليه في الإسلام مع عِلمهم بذلك، وإذا كان متّفقا عليها عند المسلمين، فلدينا أمور في تعاليم الرسول تقول: إن الضرورات تبيح المحظورات“.