ممدوح الشمري يصف مودل روز بـ"الأفعى" وينصح بمتابعة فيحان

هاجم مشهور مواقع التواصل الاجتماعي السعودي ممدوح الشمري، المعروف بـ“المنسدح“، مواطنته المقيمة في الولايات المتحدة، الشهيرة بـ“مودل روز“، واصفا إياها بـ“الأفعى“.

ولم يتطرق المشهور الشمري لاسم مودل روز صراحة، لكنه ذكر تفاصيل مقطع الفيديو الذي بثته، ونصحت فيه متابعاتها بعدم الزواج، بعد قضايا واتهامات متبادلة مع طليقها محمد آل حمود المورقي.

واستنكر ممدوح الشمري، إعلان مودل روز عن انتصارها قضائيا على طليقها، بعد صدور حكم قضائي في ولاية كاليفورنيا تمنعه من تتبعها مدة 3 سنوات.

وبرر المشهور السعودي مهاجمته لها، بأن مودل روز ”كذابة“ وأن طليقها ”مظلوم“، مبينا أن ”لديه إثباتات على كذبها“.

كما اتهم مودل روز بأنها من ”نوعية المشاهير التي تدمر الأجيال“، ليشيد بعد انتقاده لها بمواطنه المشهور فيحان ابن الصحراء، ناصحا بمتابعته، مرجعا ذلك على أنه ”مثال للقدوة الصالحة“.

وعلق عبر مقطع فيديو بثه في حسابه في موقع ”سناب شات“: ”لا تتزوجون يابنات مع دموع، (..) عايشه بأمريكا متخانقة مع زوجها، وأوهمت متابعينها أنها انتصرت، رغم أن نظام محاكم أمريكا هي معارك قضية ورا قضية لين تكسب الحرب مب زي عندنا.. إذا كنتي تخاطبين البنات اللي زيك، لا تتزوجون، لان انتي واشكالك تقدمون المتعة وعلاقات مؤقته فشي طبيعي لا تتزوجون يابنات، هذي النوعية من المشاهير اللي تخرب عيالكم وبناتكم، فيه كثير ناس كفو، على سبيل المثال عندك سناب فيحان، فيحان يعني قاعد يساعدك بتربية ابناءكم بطريقة غير مباشره، ما فيه غير ذكر الله ودعاء..“.

وتابع: ”بالنسبة للايف ستايل تبعها مدمر للمراهقين (..) هي كذابة، أنا اضطريت إني اتكلم عشان ما توهم كثير من أفراد المجتمع، انا عارف موضوعها وبرنتاتها عندها من سنين، ترا زوجها مظلوم وكذابة (..) عارف إنها كذابة عندي برينت عن الموضوع مو من السوشال ميديا مع إني ما أتابعها لا هي ولا زوجها.. هي كذابة وانا عارفه إنها كذابة (..) الرجال انغدر فيه وتم التبلي عليه، وهي كذابة، حية، تبكي بعد قهرتني، هذي حية، هذي اللي تخرب بناتكم“.

يذكر أن مودل روز كانت أعلنت، قبل أيام، عن حصولها على حكم لصالحها بعدم تتبعها من قبل طليقها محمد آل حمود، وذلك بعد أن تبادل الثنائي قضايا طلاق وخلع واتهامات على مواقع التواصل، كان آخرها اتهام طليقها لها بخيانته مع رجل آخر.