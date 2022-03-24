ملاك الحسيني تنهار باكية وتتهم مشهورة بـ"تدمير حياتها"

خرجت الأكاديمية والإعلامية السعودية ملاك الحسيني وهي منهارة لتعلن عن تعرضها للعديد من المكائد والإساءات بسبب إحدى المشهورات.

وكشفت الأكاديمية الحسيني عبر عدد من المنشورات ومقطع فيديو بثته عبر حسابها في ”سناب شات“ وهي تبكي منهارة، أن إحدى المشهورات التي كان لها فضل عليها، والتي وثقت بها جدا واعتبرتها أكثر من صديقة، غدرت بها وتسببت لها بقضايا عديدة، على حد قولها.

وقالت إنها ”صارت تكره أماكن تجمعات المشاهير، وتكره كل شيء، وصارت تفضل الاعتزال“، لافتة إلى أن أكثر ما ساءها هو اتهامها بأنها زوجة المشهور ياسر الفيصل.

وأوضحت أنها كانت تثق بالمشهورة المعنية، التي كانت سبب نجاحها، حيث كانت قد سلمتها كل حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي، إضافة إلى أنها كانت تقوم بتحويل الأموال من الولايات المتحدة إلى عائلتها عن طريقها، الأمر الذي استغلته المشهورة المعنية لتتهمها وعائلتها بأن المبالغ ديون لها.

وتابعت أن المشهورة كانت تخطط مع شقيقتها لاستغلالها، إذ كانت تسجل في الحوالات أنها (حوالة شخصية) كي يتم إثبات أنها ديون، وبلغ إجمالي قيمتها قرابة 8 ملايين ريال، وفق تصريحاتها.

وأكدت ملاك الحسيني أن المشهورة المعنية نشرت شائعة تفيد بأن زوجها هو ياسر الفيصل، مبينة أن زوجها تضرر من ذلك، معلقة: ”وفوق هذا قالت ياسر الفيصل زوجك.. زوجي قفل حساباته وش يبي بحساب ياسر الفيصل ليه يفتح حساب ياسر الفيصل ليه، اذا حسابه اللي يدخل وراه ملايين ليه!“.

وأضافت المشهورة السعودية أن المشهورة تسببت بقضايا لعائلتها، خاصة والدتها التي رفعت عليها 4 قضايا.

ووثقت ملاك الحسيني في مقطع فيديو، ظهور والدتها دون أن تكشف عن هويتها، وسألتها عن واقعة القضايا، لتؤكد والدتها أن عليها 4 قضايا من المشهورة المعنية بدعوى أنها ديون قديمة على ملاك الحسيني.

ولاحقا، نشرت الحسيني منشورا تقول فيه إن هناك جلسات محكمة قادمة، وذلك بعد أن أعادت فتح قضية لعثورها على دليل فيها، متمنية أن يقلب الدليل الموازين، بعد أن كانت المشهورة المعنية قد أخذت حكما لصالحها فيها، مبررة أن المشهورة المعنية أدت يمينا غموسا في القضية.

ولم تكشف ملاك الحسيني عن هوية المشهورة المعنية في وقت ألمح فيه عدد من المتابعين إلى أنها تقصد أريج العبدالله.

ورغم تعاطف عدد من المتابعين مع الحسيني، إلا أن آخرين شككوا بمصداقيتها، متسائلين عن سبب خروجها في هذا الوقت بالذات لنفي شائعة أن ياسر الفيصل زوجها، رغم أن الشائعة منتشرة منذ سنوات عدة، وسبق أن تحدثت هند القحطاني بها.

وكانت هند القحطاني قد كشفت سابقا أن ياسر الفيصل هو المدعو أنس التميمي زوج ملاك الحسيني، وأن لديها ما يثبت ذلك.

وأيد متابعون صحة ما جاءت به القحطاني، مستدلين بذلك على أن ياسر الفيصل انتقد جميع مشاهير مواقع التواصل ما عدا ملاك الحسيني.

بدوره، علق ياسر الفيصل بشكل غير مباشر فيما يبدو على معاناة ملاك الحسيني، حيث أكد أنه ”يشك في مصداقية أي شخص يخرج عبر مواقع التواصل ويبكي“، لافتا إلى أن الشخص الصادق يبكي فقط بينه وبين نفسه ولا يخرج للعلن ويفتعل البكاء.