بعد وعكة صحية مفاجئة.. الفنان المصري طارق الشيخ يغادر المستشفى

أعلن الفنان الشعبي المصري طارق الشيخ، في ساعة متأخرة من مساء الأربعاء، مغادرته المستشفى بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة، دخل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة في القاهرة.

ووجه طارق الشيخ، في منشور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، الشكر لجمهوره ومحبيه وأصدقائه الذين اهتموا بحالته وحرصوا على الاطمئنان عليه قبل نقله للمستشفى.

ونشر ”الشيخ“ صورته وعلق عليها قائلا: ”اخواتي وأصحابي وجمهوري الحبيب قد إيه تأكدت اني غالي عليكم واحب أشكركم على سؤالكم علي“.

وأضاف المطرب الشعبي، مطمئناً متابعيه على صحته مع إعلان خبر خروجه من المستشفى: ”أنا بخير والحمد لله وخرجت من المستشفى وفي البيت بفضل ربنا ودعواتكم ليا“.

وكان طارق الشيخ تعرض صباح الثلاثاء الماضي لأزمة صحية مفاجئة دخل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان طارق الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، صورة له وهو يرتدي زي المرضى، راقدا على السرير في حالة سبات.

وعلق مسؤول الصفحة على الصورة قائلا على لسان الفنان: ”جمهوري الحبيب.. أرجو الدعاء لي بالشفاء العاجل“.

https://www.instagram.com/p/CbcoQ2-IIGz/

وخرج طارق الشيخ صباح أمس الأربعاء من العناية المركزة، عقب استقرار حالته، وظل بالمستشفى تحت الملاحظة لساعات بحسب ما كشف مدير أعمال ”وليد الشيخ“.

وقال مدير أعمال المطرب المصري، في تصريحات لـ“إرم نيوز“ يوم الأربعاء، إن الطبيب المعالج أفاد بأن المطرب كان على وشك التعرض لجلطة في القلب قبل أن يتم إسعافه.

أما عن تفاصيل ما تعرض له، كشف مصدر مقرب من المطرب لـ“إرم نيوز“، أنه قبل نقل ”الشيخ“ للمستشفى شعر فجأة بضيق في التنفس وألم بالصدر، ولم يكن قادرا على التقاط أنفاسه.

وحول سبب تعرضه لهذه الوعكة، أوضح المصدر أن الأمر كان مفاجئا ولا مقدمات له، ويرجح أن الوعكة أصابت المطرب المصري بسبب ضغط عصبي تعرض له خلال الأيام الماضية.