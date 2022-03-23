خروج الفنان الكويتي علي كاكولي من السجن مشمولًا بالعفو الأميري

أعلنت مصادر كويتية، اليوم الأربعاء، خروج الفنان علي كاكولي من السجن، عقب شموله بعفو أميري صادر مؤخرًا بمناسبة الأعياد الوطنية، والذي شمل مئات السجناء، بينهم مواطنون، ووافدون، أُفرج عن نحو 100 شخص منهم.

وتداولت حسابات معنية بأخبار المشاهير خبر الإفراج عن ”كاكولي“ الذي سارع زملاؤه الفنانون لتهنئته عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي.

خروج الممثل ⁧علي كاكولي⁩ من السجن مشمولاً بالعفو الأميري. pic.twitter.com/DyYDPESTak — المجلس (@Almajlliss) March 23, 2022

ونشر حساب الفنان علي كاكولي على ”إنستغرام“ عبر خاصية الستوري التهاني التي قدمها له الفنانون، الذين غلبت على تعليقاتهم عبارة ”الحمدلله على السلامة“، دون كشف تفاصيل أخرى بشأن قضيته.

وبدأت قضية الفنان ”كاكولي“، منذ منتصف العام 2021، حيث أشارت صحف محلية آنذاك إلى ضبط فنان مشهور لتورطه بقضية مخدرات، واكتفت الصحف بذكر الأحرف الأولى من اسم الممثل ”ع.ك“ دون الإشارة إلى اسمه بشكل واضح.

بعد ان حكمت محكمة الإستئناف في شهر

نوفمبر 2021 بحبس الفنان علي كاكولي ثلاث

سنوات واربعة اشهر ودفع غرامة مالية لادخاله

الممنوعات للبلاد: – خروجه اليوم مع العفو الاميري من السجن pic.twitter.com/WOr4vAM3sR — شبكة الكويت (@NetworkKw) March 23, 2022

وأكدت حسابات إخبارية محلية أخرى أن المتهم هو الفنان الشاب ”علي كاكولي“، الذي غاب عن حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي منذ ذلك الحين.

ودفع الزج باسم الفنان كاكولي، المحاميين حنان الصباح، وحسن الحوتري، لإصدار بيان تم نشره عبر حساب الفنان على ”إنستغرام“، جاء فيه بأن ”وسائل التواصل الاجتماعي تعج بخبر القبض على الفنان الكويتي علي كاكولي، وهو خبر فيه افتراء على سمعة الفنان وعائلته“.

وأشار البيان إلى ضرورة تثبت الجميع من صحة الخبر، وعدم الاستعجال بتداوله، لافتًا إلى أن من يتناقل هذا الخبر ”لا يريد الخير إنما الشر“.

وبدأت محاكمة الفنان ”كاكولي“، منذ آب/ أغسطس الماضي، حيث صدر أول حكم عن محكمة الجنايات، في أيلول/ سبتمبر الماضي، بسجنه 5 أعوام، وتغريمه 5 آلاف دينار (16.6 ألف دولار). عن تهمة ”تعاطي وحيازة المواد المخدرة“.

وفي شهر تشرين الثاني/ نوفمبر الماضي، خففت محكمة الاستئناف من الحكم، وقضت بسجنه 3 سنوات و4 أشهر، مع الشغل والنفاذ، وتغريمه 3 آلاف دينار (نحو 10 آلاف دولار).

وعلي كاكولي ممثل، ومغنٍ كويتي، في الثلاثينيات من عمره، تخرج في المعهد العالي للفنون المسرحية، حيث شارك في العديد من الأعمال التلفزيونية، منها: ”جادة 7″، ”قلوب حائرة“، ”ليلة عيد“، ”دفعة بيروت“، كما أطلق ”كاكولي“ قبل عام أغنية باللهجة المصرية، بعنوان ”النفخة الكدابة“.

وتطبق الكويت عقوبات رادعة بحق تجار المخدرات ومروجيها، حيث تُصدر أحكامًا قضائية ضد كل من تثبت إدانته بهذه القضايا، وتصل أحيانًا إلى الإعدام، والسجن المؤبد.