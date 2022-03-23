أشرف زكي نافيا وفاته: أحمد حلاوة في غيبوبة وحالته حرجة

نفى الفنان أشرف زكي نقيب المهن التمثيلية المصرية ما تداولته مواقع إخبارية محلية حول وفاة الفنان أحمد حلاوة، مشيرا إلى أن هذه الأخبار ليس لها أساس من الصحة.

وأضاف نقيب الممثلين في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن الفنان أحمد حلاوة في حالة حرجة، حيث دخل في غيبوبة، مطالبا الجمهور بالدعاء له، وعدم الانسياق وراء هذه الأخبار.

وقالت هبة ابنة الفنان عبر حسابها في تويتر غن والدها في حالة حرجة لكنه لم يفارق الحياة بعد، طالبة الدعاء له وعدم ترويج الشائعات بسأن صحته.

وكانت مواقع مصرية وحسابات بمواقع التواصل الاجتماعي قد نشرت خبر وفاة الفنان أحمد حلاوة بالفعل، كما أن عدداً من الفنانين نعوه عبر حساباتهم، وسط حالة من اللغط.

وكانت هبة حلاوة ابنة الفنان المصري قد أعلنت في وقت سابق عن إصابة والدها الفنان أحمد حلاوة بفيروس كورونا، لتعلن بعدها بأيام أن الحالة غير مستقرة، وأنه يعاني من نقص الأكسجين في الدم.

وكشفت مؤخرًا عن الحالة الصحية لوالدها، موضحة أن حالة والدها الصحية حرجة للغاية، مشيرة إلى أن وضعه ”لا يطمئن“، حيث يعاني من تبعات فيروس كورونا الذي أصيب به مؤخرًا.

وأضافت ابنة الفنان في تصريح لـ”إرم نيوز“ أن والدها داخل العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة، ويعاني من انخفاض بنسبة الأكسجين في الدم، مشيرة إلى أنها متواجدة معه باستمرار، لكنه ممنوع من الزيارة بأمر من الفريق المعالج.

وأشارت هبة حلاوة إلى أنها تلقت اتصالات عديدة من زملاء وتلاميذ والدها للاطمئنان عليه، كما أن نقابة الممثلين تتابع تطورات حالته باستمرار، مطالبة الجمهور بالدعاء له، عسى أن يستجيب الله لدعائهم.

جدير بالذكر أن الفنان أحمد حلاوة يعتبر واحدا من أهم وأبرز الفنانين المصريين المخضرمين، وتتلمذ على يديه العديد من الممثلين في المعهد العالي للفنون المسرحية، وله العديد من الأعمال المسرحية، والتلفزيونية، والسينمائية، وتم تكريمه مؤخرًا بالمهرجان القومي للمسرح المصري.

وشارك أحمد حلاوة في العديد من الأعمال الهامة في السنوات الأخيرة كان أبرزها مشاركته في العمل الكوميدي ”نيلي وشيريهان“ و“الاختيار 2″.

يشار إلى أن الوسط الفني في مصر والعالم العربي فقد العشرات من الفنانين، والأدباء، والموسيقيين، والإعلاميين، والمثقفين، الذين رحلوا عن الدنيا متأثرين بإصابتهم بفيروس كورونا، وكان أبرزهم: سمير غانم، وزوجته دلال عبدالعزيز، وقبلهما رحلت رجاء الجداوي، ومن بعدها وائل الإبراشي، وإلياس الرحباني، وجرير منصور، وجلال الشرقاوي، وغيرهم الكثير.