بعد غياب.. الفنانة سميرة أحمد تعود إلى الأضواء بمجموعة من الأعمال

كشفت الفنانة سميرة أحمد تفاصيل عودتها الفنية بعد غياب طويل عن الأضواء، مشيرة إلى أنها تحضر لمجموعة أعمال، أحدها من تأليف السيناريست يوسف معاطي.

وأوضحت سميرة أحمد خلال ظهورها في برنامج ”صاحبة السعادة“، الذي تقدمه الفنانة والإعلامية إسعاد يونس على قناة dmc المصرية، أنها لم تبتعد يوما عن الفن، وما أشيع حول اعتزالها غير صحيح.

وأشارت أحمد إلى أنها لم تفكر يوما في اعتزال الفن، ”فهو يجري في عروقها جريان الدم“، حسب تعبيرها.

وأضافت ”أحمد“، أنها تعكف الآن على قراءة مجموعة من السيناريوهات للتفاضل بينها، موضحة أنها تستعد الآن لتقديم عمل جديد من تأليف السيناريست يوسف معاطي، الذي تعاونت معه من قبل خلال مسلسل ”ماما في القسم“.

وأعربت الفنانة المصرية عن أملها في أن تنال قصة المسلسل إعجاب الفنانين الذين سيشاركون معها به، قبل أن ينال إعجاب الجمهور؛ وذلك لأنها تهتم بزملائها المشاركين معها في كل الأعمال، على حد وصفها.

وكشفت عن الشخصية التي تتمنى تقديمها في عمل فني، حيث أوضحت أنها تتمنى تقديم دور أم الشهيد.

وتطرقت سميرة أحمد خلال حديثها إلى بداياتها الفنية، قائلة إنها تركت بلدتها ”أسيوط“ وذهبت للعيش بالقاهرة مع أسرتها؛ نظرا لمكان عمل والدها، موضحة أنها اضطرت للعمل مبكرا هي وشقيقتها الفنانة خيرية أحمد؛ لمساعدة الأسرة في أعباء المعيشة، بعد أن أصيب والدها بمرض في عينه.

وأضافت أنها عملت كومبارس صامتا في العديد من الأعمال الفنية في البداية، وكانت تتقاضى جنيها واحدا على اليوم، واكتشفها الفنان والمنتج الراحل أنور وجدي، واختارها ضمن مجموعة فتيات في عمل فني له، وستقول جملة واحدة خلال مجريات ذلك العمل، وهو الأمر الذي أسعدها كثيرا.

ولم تغفل سميرة أحمد عن التحدث عن صديقتها الفنانة الراحلة سعاد حسني، موضحة أنها كانت أعز صديقة لها، ولم يكن هناك غيرة بينهما كما أشيع.

وأكدت أحمد: ”سعاد حسني حبيبتي وما زلت أقول إنها لن تتكرر، وأحبها كفنانة؛ لأنها فنانة شاملة وكانت جارتي، إزاي أغار منها؟ وأدوارنا في الأعمال الفنية مختلفة، وكنت بروح أتفرج عليها في فيلم البنات والصيف، وقلت إنها هتبقى عظيمة“.

جدير بالذكر أن الفنانة سميرة أحمد واحدة من أبرز نجمات جيلها في مصر، وقدمت العديد من الأدوار في السينما والتلفزيون، وشاركت في العديد من الأعمال إلى جانب نجوم معروفين.