أول تعليق من لين برنجكجي بعد تداول خبر طلاقها من الفنان معتصم النهار

علقت السورية لين برنجكجي لأول مرة على خبر طلاقها من مواطنها الفنان السوري معتصم النهار، بعد تداول خبر طلاقهما على نطاق واسع مؤخرا.

View this post on Instagram A post shared by Erem News- إرم نيوز (@eremnewsofficial)

وكتب برنجكجي عبر خاصية ”ستوري“ على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، قائلة: ”نحن ننجو فقط بفضل الله ولطفه وفضله، الحمدلله على ما مضى، والحمدلله على ما نحن الآن، والحمدلله على ما هو آت، اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا“.

ولم تشر برنجكجي الى خبر الطلاق لكن رواد مواقع التواصل الاجتماعي رجحوا في تعليقات ان برنجكجي تعلق على واقعة الطلاق.

وتصدر خبر انفصال الفنان السوري معتصم النهار عن زوجته لين برنجكجي، بعد زواج دام 7 سنوات، عناوين الصحف والمجلات خلال الساعات الفائتة، وذلك بسبب العديد من الخلافات التي وقعت بينهما خلال الفترة الماضية.

وأكد برنامج ”MBC تريندينغ“ في حلقته التي أذيعت مساء الأحد، أن الطلاق وقع رسميا، وذلك بعد تداول العديد من الأنباء حول انفصالهما، ولكن تجاهل النهار وزوجته لهذه الأخبار جعل الجمهور يظن أنها شائعات كالتي انتشرت على مدار السنوات الماضية حول انفصالهما.

وكانت لين برنجكجي قد حذفت الصور التي تجمعها بمعتصم النهار، من على حسابها الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي ”إنستغرام“، ما أوحى للجمهور بأنها انفصلت عن النهار، لتعود لين من جديد وتنشر صورة تجمع بينها وبين معتصم وابنتهما ساندرا، عبر حسابها على إنستغرام، وعلقت عليها قائلة: ”عائلتي“، لتنفي ما أثير حول طلاقهما.

وكانت لين برنجكجي قد صرحت من قبل في لقاء تلفزيوني أنها تغار على زوجها بشدة، ولكنها عقلانية في غيرتها، كون زوجها فنانا مشهورا وجميلا وله معجبات، إلا أنها لا تصمت حينما تتجاوز المعجبات حدودهن، ما يوحي أن من الممكن أن تكون الغيرة أحد أسباب الطلاق.

جدير بالذكر أن الفنان السوري معتصم النهار وزوجته لين برنجكجي أثيرت شائعات عديدة حول انفصالهما منذ أن تزوجا في عام 2015، وأعربا أكثر من مرة عن انزعاجهما من هذه الشائعات التي يتم ترويجها، والتي ليس لها أي أساس من الصحة.

وتزوج النهار من لين التي كانت إحدى معجباته، ولكن أسرة لين كانت رافضة لزواج ابنتها من النهار، لكونه نجما مشهورا، وسيحدث العديد من الخلافات بينه وبينها بسبب طبيعة عمله كممثل وله معجبات، إلا أن برنجكجي تمسكت به وأصرت على الزواج منه، وأنجبا ابنتهما ساندرا في عام 2016.