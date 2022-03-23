تفاصيل الحالة الصحية للفنان المصري طارق الشيخ

كشف وليد الشيخ مدير أعمال المطرب الشعبي المصري طارق الشيخ تفاصيل جديدة عن حالته الصحية بعد تعرضه لوعكة صحية يوم الثلاثاء، دخل على إثرها إلى العناية المركزة بأحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

وقال الشيخ في تصريحات خاصة لـ ”إم نيوز“، إن طارق الشيخ خرج من العناية المركزة بعد استقرار حالته، ولكنه ما زال بالمستشفى تحت الملاحظة، نظرًا لأنه لم يتعاف بشكل كامل“.

وأضاف مدير أعمال طارق الشيخ، أن ”الطبيب المعالج منع عنه الزيارة، حتى بعد خروجه من العناية المركزة، حتى يسترد عافيته، وتم منعه من التدخين نهائيّا، ومن المشروبات التي تحتوي على نسب كافيين عالية، مثل: القهوة: والنسكافيه، حتى لا يتأثر القلب، خاصة أنه كان على وشك حدوث جلطة في القلب“.

وأوضح وليد الشيخ أن الطبيب المعالج لم يحدد موعدًا لخروجه من المستشفى بعد، مشيرًا إلى أن الطبيب يرى أن وجوده في المستشفى أفضل له، حتى يتلقى الرعاية الصحية اللازمة.

وتعرض المغني الشعبي المصري طارق الشيخ لأزمة صحية شديدة، الثلاثاء، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان طارق الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ صورة له وهو يرتدي زي المرضى، راقدًا على السرير في حالة سبات.

وعلق مسؤول الصفحة على الصورة قائلا على لسان الفنان ”جمهوري الحبيب.. أرجو الدعاء لي بالشفاء العاجل“.

وكشف مصدر مقرب من المغني المصري، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن الشيخ شعر فجأة بضيق في التنفس وألم بالصدر، ولم يكن قادرًا على التقاط أنفاسه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وفور فحصه من قبل الأطباء تم نقله للعناية المركزة“.

وأضاف المصدر أنه كان هناك اشتباه في جلطة، ولكن التشخيص النهائي لم يخبر به الطبيب أحدًا.

وعن سبب تعرضه لهذه الوعكة، أوضح المصدر أن الأمر كان مفاجئًا ولا مقدمات له، ويرجح أن الوعكة أصابت الشيخ بسبب ضغط عصبي تعرض له خلال الأيام الماضية، خاصة أنه شخص عصبي، ودائمًا ما يتعرض لأزمات بسبب عصبيته المفرطة.

ولاحقًا، قال الأطباء إن الشيخ تعرض على ما يبدو لجلطة مفاجئة استدعت علاجه سريعًا، ويبحث الأطباء حاليّا إمكانية استكمال علاجه في المنزل بعد الاطمئنان عليه تمامًا.