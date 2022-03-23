بيبي عبدالمحسن: قررت الابتعاد عن سباق "السوشيال ميديا"

عبرت المودل الكويتية الشهيرة بيبي عبدالمحسن عن انزعاجها من أسلوب الحياة التي يتبعه الكثير من الناس في حياتهم، وخاصة المشاهير.

وتساءلت بيبي في مقطع فيديو بثته عبر حسابها في موقع ”سناب شات“ عن سبب إصرار الناس على تقليد بعضهم بعضا، وعن سبب جري الناس وراء الأمور كأنها موضة.

وقالت المشهورة الكويتية إن ”الناس في الحياة صاروا يعيشون كأنهم في سباق، إذا أرادوا تناول الطعام يقومون بتناوله جميعا بطريقة معينة، وإذا ذهب أحدهم إلى مكان يذهب الجميع إليه، وإذا كان هناك أغنية ما يسمعها أحدهم يقوم الآخرون كذلك باتباعه“: ”ليش لازم انا اروح هذا المكان الفلاني لان الكل هناك، ليش لازم اسمع الاغنية الفلانية لان الكل يسمعها، ليش لازم البس ملابس معينة لان الكل يلبسها (..)“.

وأكدت أن هذا الأمر منهك جدا ومتعب، مبينة أنها ”لم تعد تستطيع الاستمرار في هذا السباق وترفضه.

وقالت بيبي عبدالمحسن إنه انطلاقا من ذلك، قررت الابتعاد عن هذا السباق المحموم والاستقرار والعناية بحياتها فقط، واختيار أسلوبها الخاص بعيدا عن نهج الآخرين.

وشددت على أنها قررت الخروج من هذا السباق.

وقالت ”قررت أن ابتعد واستقر وأكون مستانسة بحياتي، بهذي التيشرته الشسها ستين مرة ما عند حدا شغل، ما حد يقول شي، كيفي، انا كيفي شذي، طلعت من هذا السباق مال الدنيا طلعت منها“.

ولم تكشف بيبي عبدالمحسن تفاصيل هذا القرار، وما إن كان فقط بسبب رفضها اتباع الموضة على غرار الآخرين، أم أنه تغيير جذري في حياتها.

وسبق أن عبرت المودل الكويتية عن إحساسها بالملل من مواقع التواصل الاجتماعي والشهرة، إذ أعلنت في نهاية عام 2021 عن أمنيتها في 2022 بأن يكون لها شقيقة ”توأم“، تتمكن من الحلول مكانها في مواقع التواصل، وتقوم بالتواصل نيابة عنها عبر حساباتها.

وعلقت آنذاك في تغريدة لها في حسابها على موقع ”تويتر“ أنها ”تتمنى في العام الجديد أن تكون شقيقتها ”التوأم“ شخصية محبوبة من الجمهور ونشيطة، وتعمل من قلبها، وأن يكون لديها شكل جمالي“، مشيرة إلى أنها ستلجأ للجلوس في خيمة بغرفتها تطالع موقع ”يوتيوب“، وتأكل ”ديلفري“، ولا تستخدم الهاتف.