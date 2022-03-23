"حب في الزنزانة".. جوليان أسانج يتزوج صديقته رسميا في سجنه بلندن

يتزوج جوليان أسانج مؤسس موقع ويكيليكس، اليوم الأربعاء، من ستيلا موريس، صديقته منذ فترة طويلة، داخل سجن يخضع لحراسة مشددة في جنوب شرق لندن، وذلك في حفل صغير سيحضره أربعة ضيوف إضافة لشاهدين رسميين واثنين من حراس الأمن، وفق وكالة ”رويترز“ للأنباء.

وأسانج مطلوب لدى السلطات الأمريكية لمحاكمته في 18 تهمة تتعلق بكشف ويكيليكس عن مجموعات ضخمة من السجلات العسكرية الأمريكية السرية والبرقيات الدبلوماسية.

والرجل البالغ من العمر 50 عامًا، الذي ينفي ارتكاب أي مخالفات، محتجز في سجن بيلمارش منذ عام 2019، وكان قبلها متحصنا في سفارة الإكوادور بلندن لمدة سبع سنوات.

وأثناء إقامته في سفارة الإكوادور، التقى بالمحامية ستيلا موريس التي تصغره بأكثر من عشر سنوات، في عام 2011 عندما بدأت العمل ضمن فريقه القانوني، وبدأت علاقتهما في عام 2015، لتنجب موريس طفلين من أسانج.

وسيُقام الحفل خلال ساعات الزيارة في السجن، الذي شهد قضاء بعض أعتى المجرمين في بريطانيا فترة العقوبة فيه، ومن بينهم قاتل الأطفال إيان هنتلي.

وفستان زفاف موريس، والإزار الأسكتلندي المعروف باسم (الكلت) الذي سيرتديه أسانج، في إشارة لارتباط عائلته بأسكتلندا، من تصميم مصممة الأزياء البريطانية فيفيان ويستوود، التي سبق لها أن شنت حملة مناهضة لتسليمه.

ورُفض هذا الشهر منح أسانج الإذن بالاستئناف أمام المحكمة العليا البريطانية على قرار تسليمه للولايات المتحدة، لكن لا يزال بإمكانه الطعن في أي قرار تتخذه الحكومة بالموافقة على تسليمه.

وكان جوليان أسانج قد حصل على تصريح من السلطات البريطانية بالزواج من شريكته، ستيلا موريس، في سجن بيلمارش، وفق ما أورده موقع ”بي بي سي“ في نوفمبر الماضي.

وأوضحت مصلحة السجون أن طلب أسانج ”درسه مدير السجن بالطريقة المعتادة“.

وقالت المحامية ستيلا موريس خلال مقابلة مع وكالة ”PA“، إنها ”شعرت بالارتياح لأن الصواب تحقق“. وأضافت: ”آمل ألا يكون هناك المزيد من التدخل في زواجنا“.

ويحق للسجناء التقدم بطلب للزواج في السجن بموجب قانون الزواج لعام 1983، ويتعين على مقدمي الطلب سداد تكاليف الزواج كاملة، دون الحصول على مساعدة من دافعي الضرائب في بريطانيا.