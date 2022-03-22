مودل روز ترد على اتهام طليقها بالاعتداء عليه بالضرب

ردت العارضة السعودية ومشهورة ”سناب شات“ ”مودل روز“ على اتهامات طليقها رجل الأعمال محمد آل حمود لها بالاعتداء عليه بالضرب، مشيرة إلى أنها ادعاءات كاذبة، وليس لها أساس من الصحة.

وقالت روز في فيديو نشرته عبر ”سناب شات“ مخاطبة متابعيها: ”الله لا يرزقكم بواحد مثل محمد، والله ما أتمناه لعدوي، كلمة عنده شركات وعنده وعنده، ما عنده إلا الحاوي، انتوا تعرفون إيش قاعد يسوي، قاعد يتصيد البنات اللي عندهم فلوس“.

وأضافت: ”أنا راسلة ناس يطقونه، الصورة اللي حطها عينه منفوخة ويده مدري وش فيها، هذي بعد ما سوى عملية زراعة الشعر، كلكم عارفين اللي يسوي عملية زراعة شعر، اعملوا بحث على غوغل، هو منتفخ وجه من عملية زراعة الشعر، أنا عندي الصورة الأساسية، بدك تكذب اكذب كذبة تتصدق“.



وكانت ”مودل روز“ قد أعلنت مؤخرا أن محكمة في ولاية كاليفورنيا الأمريكية أصدرت حكما لصالحها بمنع طليقها محمد آل حمود من الاقتراب منها وتتبعها مدة 3 سنوات.

وخرجت روز آنذاك عبر حسابها على ”سناب شات“، وهي متأثرة وتبكي، مؤكدة أن ”هذا الحكم يمثل انتصارا لها، وأكثر أهمية من حكم الخلع الذي حصلت عليه قبل نحو شهرين“.

وعلقت المشهورة السعودية على الحكم، بالقول إن ”قضيتها في المحاكم منذ أكثر من عام، إلا أنها تجنبت الحديث عن التفاصيل إلى حين صدور حكم نهائي“.

وأكدت أن ”حكما صدر من المحكمة أخيرا لمنع طليقها محمد من ملاحقتها“، مضيفة أن ”طليقها كان يتتبعها في أماكن كثيرة، وسبق أن وضع لها أجهزة رصد، وأصبحت تخشى الخروج من المنزل بسببه“.

وتابعت أنها ”لم تعلّق على اتهامات طليقها لها عبر مواقع التواصل“، لافتة إلى ”صدور حكم نهائي من المحكمة بعدم تعرضه لها مدة 3 سنوات“.

وأوضحت في تفاصيل قضيتها أنها رفعت ”خلعًا“ في بلدها بالسعودية بعد أن رفع طليقها قضية طلاق عليها، مشيرة إلى أنه ”أخفى جواز سفرها؛ حتى لا ترفع قضية خلع بحقه، وكي يتمكن من أخذ نصف ممتلكاتها“، وفق تعبيرها.

وشددت على أنها ”كانت تنفق عليه إبان فترة زواجهما طوال 5 سنوات“، مشيرة إلى أنها ”حصلت على الخلع، مطلع هذا العام“.

وتابعت ”مودل روز“: ”لا تزال هناك قضية رفعتها في محاكم ولاية تكساس عالقة“، إذ اتهمت فيها طليقها بتزوير أوراق وتواقيع باسمها.

وقالت إن ”الحكم جاء لصالحها بعد تقديمها جميع الإثباتات والأدلة على اتهاماتها، فيما لم يقدّم طليقها أي دليل على ما اتهمه بها من أنها اعتدت عليه“.