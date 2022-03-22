طارق الشيخ يدخل العناية المركزة بعد تعرضه لوعكة صحية مفاجئة

تعرض المغني الشعبي المصري طارق الشيخ لأزمة صحية شديدة، اليوم الثلاثاء، نقل على إثرها إلى أحد المستشفيات الخاصة بالعاصمة المصرية القاهرة.

ونشرت الصفحة الرسمية للفنان طارق الشيخ عبر موقع التواصل الاجتماعي ”فيسبوك“ صورة له وهو يرتدي زي المرضى، راقداً على السرير في حالة سبات.

وعلق أدمن الصفحة على الصورة قائلا على لسان الفنان: ”جمهوري الحبيب.. أرجو الدعاء بالشفاء العاجل“.

وكشف مصدر مقرب من المغني المصري، في تصريح خاص لـ ”إرم نيوز“، أن الشيخ شعر فجأة بضيق في التنفس وألم بالصدر، ولم يكن قادراً على التقاط أنفاسه، وتم نقله إلى أحد المستشفيات الخاصة بالقاهرة، وفور فحصه من قبل الأطباء تم نقله للعناية المركزة“.

وأضاف المصدر أن حالة طارق الشيخ الآن غير مستقرة، ولم يتم تشخيصها حتى الآن من قبل الأطباء، حيث كان هناك اشتباه في جلطة، ولكن التشخيص النهائي لم يخبر به الطبيب أحدا.

وعن سبب تعرضه لهذه الوعكة، أوضح المصدر أن الأمر كان مفاجئاً ولا مقدمات له، ويرجح أن الوعكة أصابت الشيخ بسبب ضغط عصبي تعرض له خلال الأيام الماضية، خاصة وأنه شخص عصبي، ودائما ما يتعرض لأزمات بسبب عصبيته المفرطة.

ولاحقاً، قال الأطباء إن الشيخ تعرض على ما يبدو لجلطة مفاجئة اضطرت علاجه سريعاً، ويبحث الأطباء حالياً إمكانية استكمال علاجه في المنزل بعد الاطمئنان عليه تماماً.

وكان طارق الشيخ قد طرح أحدث ألبوماته الغنائية مؤخرا والذي يحمل اسم ”طافية سيجارة“ عبر قناته الرسمية على موقع الفيديوهات الشهير ”يوتيوب“، وتعاون خلاله مع عدد من الشعراء والملحنين والموزعين الموسيقيين.

وحققت أغنية ”أحب المبتسمين“ التي طرحها طارق الشيخ مؤخراً نجاحاً لافتاً، وأعرب هو شخصيا عن سعادته بهذا النجاح الذي حققته الأغنية.

ويعتبر الشيخ من الفنانين الشعبيين ذائعي الصيت، والذي تلامس أغنياته الفئات الشعبية من الجمهور، وغالباً ما تكون موضوعاته التي يطرحها في الأغنيات عن الأزمات النفسية والمخدرات وغيرها.

وغاب الشيخ عن الساحة الفنية لفترة قبل أن يعود بإطلالة مفاجئة في فترة المهرجانات الشعبية، ليطل بأغنية مع مغني المهرجانات الشاب أحمد موزة بعنوان ”بسعر السوق“.