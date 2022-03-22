إبراهيم عيسى يكشف تفاصيل جديدة عن مسلسل "فاتن أمل حربي"

يعد مسلسل ”فاتن أمل حربي“ المقرر عرضه في الموسم الرمضاني المقبل، من المسلسلات التي ينتظرها الجمهور، لأسباب عدة، أهمها أنه من تأليف الكاتب المصري المثير للجدل إبراهيم عيسى، في أولى تجاربه بالكتابة للدراما.

ويناقش المسلسل، الذي تلعب دور البطولة فيه الممثلة المصرية نيللي كريم، قضية تأثير قانون الأحوال الشخصية على المرأة في مصر، من منظور مؤلفه إبراهيم عيسى.

وذكر ابراهيم عيسى في تصريحات تليفزيونية، أن المسلسل يمثل ”صرخة في وجه قانون الأحوال الشخصية في مصر، والذي به ظلم كبير للمرأة“، ما ينبئ بمعارضة سيلقاها المسلسل، من قبل الأزهر الشريف.

وتصدر المسلسل محركات البحث على وسائل التواصل الاجتماعي في مصر، منذ أن تم طرح البوسترات الدعائية له، وظهور اسم إبراهيم عيسى عليها، الذي تزامن مع الهجوم الحاد الذي تعرض له عيسى بسبب إنكاره لمعراج النبي محمد صلى الله عليه وسلم، ما دفع العديد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقاطعة المسلسل.

وظهرت نيللي كريم في البوستر الدعائي الأول للمسلسل، وهي تحمل طفلة صغيرة، وتمسك بيدها طفلة أخرى، وتقف على أدراج محكمة الأسرة، ما يكشف أن المسلسل سيتحدث عن حقوق المرأة في القانون المصري.

وعن سبب تسمية المسلسل بهذا الاسم، قال عيسى في مداخلة هاتفية لبرنامج ”كلمة أخيرة“، المذاع عبر فضائية ”أون إي“ المصرية، إن ”المسلسل عبارة عن جملة ثلاثية بدأها بكلمة فاتن تيمنا بسيدة الشاشة العربية فاتن حمامة وكأنها بنت هذا الزمن، وكلمة أمل في إشارة للشاعر أمل دنقل، بينما الكلمة الثالثة هي حربي التي ترتبط بالشاعر نفسه“.

وتابع ”المعنى الأشمل هو أن فاتن فتاة تبحث وتحارب من أجل الأمل“.

وأضاف عيسى، أن ”منتج المسلسل جمال العدل تحمس لصناعة عمل عن قضايا المرأة والأحوال الشخصية، خاصة أن ثقافة المجتمع تفرز موقفا ضد المرأة، كما أن مصر بها 1.5 مليون قضية محكمة أسرة سنويا“.

واعتبر أن ”قانون الأحوال الشخصية به ظلم كبير وهائل للمرأة المصرية، خاصة بالتزامن مع الحضور الرسمي للمرأة في العديد من مناصب الدولة، لذا كان من المهم وجود عمل درامي قريب من الناس يناقش هذه القضية بشفافية كاملة“.

بدوره، قال المنتج جمال العدل، إن ”إبراهيم عيسى عرض عليه الفكرة، فتحمس لها للغاية نظرا لمناقشتها قضية اجتماعية هامة“.

وأضاف جمال العدل في تصريحات خاصة لـ ”إرم نيوز“ أن ”شركة العدل جروب دائما ما تسعى لضخ دماء جديدة لصناعة الدراما، لذلك تعاقدت مع إبراهيم عيسى الذي يكتب للدراما لأول مرة“.

وأوضح العدل أنه ”لم يتخوف من الجدل الذي يثيره دائما إبراهيم عيسى في أعماله“.

وأشار المنتج المصري إلى أن ”المسلسل قصته قوية، ويحمل رسائل هامة، ويدافع عن المرأة، ويطالب بحقها“.

ويشارك في العمل إلى جانب نيللى كريم، الممثلون شريف سلامة وهالة صدقي وخالد سرحان ومحمد الشرنوبي ومحمد ثروت وجيلان علاء وفادية عبد الغني.